FOOTBALL- MATCH AMICAL : Maurice/Singapour pour se jauger

La sélection des moins de 21 ans mauricienne affronte aujourd'hui au stade George V son homologue du Singapour dans un match amical comptant pour les célébrations des 49 ans d'Indépendance et des 25 ans de l'accession de Maurice au statut de république. Un match sans enjeu, mais qui devrait permettre au groupe de se jauger contre un adversaire qu'il découvrira au moment d'entrer sur la pelouse.

C'est clairement l'objectif du moment pour le Baby Club M. Un bon résultat de la bande à Joe Tshupula serait la suite idéale pour un groupe qui a frôlé les demi-finales de la COSAFA Cup des moins de 20 ans l'année dernière. C'est d'ailleurs une grande partie de ce groupe qui devrait s'aligner pour cette confrontation contre les Singapouriens. En début d'année, Joe Tshupula, l'entraîneur national, a déclaré que les sélections jeunes seraient sollicitées pour les échéances, dont la COSAFA Cup seniors.

Mais quels sont les vrais enjeux de cette rencontre ? En premier lieu, l'évaluation des éléments appelés en présélection. Cela fait maintenant quelques semaines que Joe Tshupula a battu le rappel des troupes en marge de la double confrontation contre les Comores dans le cadre de la phase préliminaire de la CAN 2019. Maurice doit venir à bout des Coelacanthes pour se qualifier pour la phase éliminatoire, où le Club M sera reversé dans le groupe B en compagnie du Cameroun, du Maroc et du Malawi.

Ensuite, ce même groupe devra s'aligner aux éliminatoires du Championnat d'Afrique des Nations (ChAN) 2018 contre les Seychelles en avril. Joe Tshupula a donc l'intention d'ajouter de jeunes éléments dans l'équation. Une bonne prestation aujourd'hui augmenterait grandement leurs chances de s'aligner aux compétitions continentales.

Par ailleurs, cela dégagerait un groupe qui veut faire plaisir à son public à domicile. Il est un fait que le retour du public dans les stades passe par ses sélections nationales. Les plus jeunes ont échoué lors du Tournoi de l'UFFOI l'année dernière. Les seniors ont sorti quelques prestations intéressantes.

Il incombe maintenant aux jeunes de convaincre contre un adversaire à leur portée.

Il va sans dire que les Mauriciens partent avec la faveur des pronostics contre un adversaire dont l'équipe seniors est classée aux alentours de la 160e place. L'encadrement technique a fait appel aux jeunes qui s'imposent actuellement comme les incontournables du championnat. Kengy Saramandi et Alexandro Jolicoeur, brillants avec leurs clubs respectifs, représentent les éléments offensifs. En défense, l'absence d'Emmanuel Vincent-Jean, parti disputer la Ligue des Champions d'Afrique avec l'ASPL 2000, devrait être compensée par la présence de joueurs tout aussi valables.

Au-delà de ce match, un bon résultat serait un bon moyen d'entamer les célébrations autour de la fête nationale.