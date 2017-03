FOOTBALL - MATCH AMICAL (U21), HIER AU STADE GEORGE V : Une victoire est toujours bonne à prendre 

La sélection des moins de 21 ans mauricienne a affronté hier après-midi au stade George V son homologue du Singapour dans un match amical comptant pour les célébrations des 49 ans de l'indépendance et les 25 ans de l'accession de Maurice au statut de République. Une rencontre certes sans enjeu, mais force est de constater que les Tshupula Boys ont du répondant, eux qui étaient menés à la pause mais qui ont trouvé les ressources pour égaliser et marquer le but gagnant. Il n'y a pas de quoi s'enflammer dans le jeu, mais une victoire est toujours bonne à prendre.

On se souvient que ce groupe avait frôlé les demi-finales de la COSAFA Cup des moins de 20 ans l'année dernière. Il fallait de ce fait avoir une indication sur la progression de certains éléments, surtout que quelques-uns font partie de la présélection en vue de la double confrontation contre les Comores, dans le cadre de la phase préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2019. La sélection nationale devra impérativement battre les Comoriens au cas contraire elle se retrouvera reverser dans le groupe B en compagnie du Maroc, du Cameroun et du Malawi. Il ne faut également pas perdre de vue que le groupe s'alignera aux éliminatoires du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2018 contre les Seychelles au mois d'avril. Joe Tshupula a ainsi l'intention d'ajouter de jeunes éléments dans l'équation.

C'était l'occasion en effet de voir évoluer les jeunes pépites, qui ont toutefois eu beaucoup de mal à entrer dans le match. La rencontre a débuté avec pratiquement quinze minutes de retard. Ce sont les Singapouriens qui se sont montrés les plus entreprenants en première période. Nombreux étaient ceux qui pensaient que les protégés d'Ahmad Fandi ne feraient pas le poids, mais ils se sont mordu les doigts. En effet, les locaux se sont fait piquer au vif dès la 15e minute de jeu sur une réalisation de Muhammad Isyraf. Suite à un mauvais renvoi de la défense, le jeune milieu offensif singapourien, oublié au deuxième poteau, a parfaitement ajusté Christophe Louis d'une frappe du gauche croisée.

D'ailleurs, le buteur était l'un des joueurs les plus en vue de son effectif, au même titre que Naufal Bin Azman et Armin Maier Bin Rafi. Ces derniers ont fait parler leur justesse technique ainsi que leur intelligence du jeu pour semer la zizanie dans la défense mauricienne. D'ailleurs, dans les premières minutes, le défenseur Neelesh Gukhoola, pourtant très prometteur, a été en dessous de son niveau, au même titre que Dimitri Ova au milieu de terrain, qui était dans un jour sans. Petit à petit, les locaux ont commencé à revenir dans le match, et à la 22e minute, sur un centre parfait de Damien Balisson de la gauche, Jason Ferre a catapulté une reprise frontale directement sur le gardien.

En deuxième période, les protégés d'Adel Langue se sont toutefois montrés sous un meilleur visage. Plus agressifs à la récupération à l'image de la grinta du capitaine, les locaux auraient pu être récompensés sur une frappe d'Adel Langue à la 52e minute de jeu. Leader exemplaire, il a remobilisé ses troupes qui ont fait preuve de beaucoup d'envies. Et ils ont logiquement été récompensés à la 56e minute quand le talentueux Alexandro Jolicoeur, très discret jusque-là, s'est présenté seul devant Hariz Bin Mohd Farid pour ouvrir le score. Il aurait pu doubler la mise à la 65e minute, quand idéalement lancé il s'est retrouvé seul devant le gardien. Mais son tir croisé a été détourné in extremis du bout du pied par le gardien. Le public n'y croyait pas. Il avait raté l'immanquable.

Loin de se laisser décourager, les rouges et blancs ont été récompensés à la 72e minute par l'intermédiaire de Jason Ferre. Sur un centre venu de la droite du virevoltant Frédéric Sarah, dévié par un défenseur, Ferre a tenté une frappe juste en dehors de la surface de vérité, que le gardien a essayée en vain de repousser. 2-1.

Dans les arrêts de jeu (90+5), Singapour a eu la balle d'égalisation, mais la reprise de la tête de Mohamed a été claquée au-dessus par le gardien Alexander Hope, qui avait remplacé Christophe Louis. À la fin du match, le public était aux anges. Comme quoi, même si la manière n'y était pas, Maurice a trouvé tant bien que mal les ressources pour faire la différence. Une victoire est toujours importante pour le moral d'un groupe. Un bon résultat étant un bon moyen d'entamer les célébrations autour de la Fête nationale.

Déclarations

Joe Tshupula, entraîneur de la sélection mauricienne :

« Mes protégés ont été appliqués »

« Aucun match de football n'est facile. Beaucoup pensaient que nous faisions face à une équipe faible, mais ils se sont trompés. Nous savions que nous ne devions en aucun cas sous-estimer cette sélection qui joue très bien. Mes protégés ont été appliqués et je tiens à les féliciter pour cela. D'autant que j'avais mis en place un système à trois défenseurs, ce qui n'est pas facile car il faut des repères. Nous avons eu quatre séances d'entraînement pour préparer ce nouveau schéma en 3-5-2 et je dois dire qu'ils m'ont impressionné d'un point de vue tactique. J'ai vu beaucoup de choses intéressantes et l'équipe va certainement s'améliorer. Je tiens à préciser que ces jeunes ont un gros potentiel et mon rôle consiste à maximiser ce potentiel en les faisant franchir de nouveaux paliers. Je ne vais pas bouder mon plaisir. Nous avons remporté la victoire, les garçons ont montré qu'ils ont des ressources. »

Ahmad Fandi, entraîneur de Singapour :

« L'arbitrage était mauvais »

« C'était un match très disputé avec beaucoup d'intensités. Je dois dire que l'équipe mauricienne s'est bien défendue en étant très agressive. Mais l'arbitrage a été mauvais. Il y a eu de nombreuses fautes commises à l'encontre de mes protégés qui n'ont pas été signalées par l'arbitre. Le but égalisateur de Maurice n'est pour moi pas valable. Il y a incompréhension, car il devait nous rendre le ballon. C'est vraiment dommage, car les deux équipes ont vraiment donné le maximum. Nous avons besoin de ce type de frottement pour progresser. Nous sommes contents d'avoir pu nous jauger et nous souhaitons bonne continuation à la sélection mauricienne. »

Alexandro jolicoeur, buteur de la sélection mauricienne :

« Très content d'avoir apporté ma contribution »

« Je suis très content d'avoir apporté ma contribution à l'équipe. Je suis un buteur et mon rôle est de me créer le maximum d'occasion. C'était un match très difficile et les deux équipes ont eu l'occasion de faire la différence. Tant mieux pour nous, car nous avons remporté la victoire. J'estime que je peux mieux faire. Je suis un compétiteur et j'ai toujours envie de m'améliorer. »

Adel Langue, capitaine de la sélection mauricienne :

« Nous devons continuer à travailler »

« C'était vraiment important pour nous de remporter la victoire. Nous avons fait preuve de professionnalisme et n'avons pas abdiqué quand nous étions menés au score. Nous avons été à la hauteur des espérances. Nous nous devions de gagner devant notre public et nous l'avons fait. C'est une immense fierté pour nous. »