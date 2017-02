FOOTBALL — MATCH DE GALA EN L'HONNEUR DE DAVID BATHFIELD : Journée porte ouverte au stade George V 

Pour fêter comme il se doit le 49e anniversaire de l'indépendance et les 25 ans de la République, l'équipe des Goldens Stars (ancienne gloire du football mauricien) était opposée vendredi à une formation nommée Friendship, également composée d'anciennes vedettes locales. Ce match symbolique était organisé en l'honneur de David Bathfield, ancienne gloire du ballon rond, ayant porté les couleurs du Dodo Club et de la sélection nationale dans le passé, soit de 1970 à 1982. En cette occasion, David Bathfield a reçu un Memorial des mains du ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint.

« Il était vraiment un joueur d'exception, capable de prouesses techniques incroyables. C'est pour cette raison que nous avons tenu à l'honorer comme il se doit », a fait ressortir l'entraîneur de l'équipe des Goldens Stars, Ameen Dilloo. Autant dire que les Golden Stars n'ont pas fait dans la demi-mesure, dominant Friendship sur le score sans appel de 8 buts à 2, avec un triplé de Wesley Cotte, un doublé de Christopher Perle et des réalisations signées Michael Badul, France Jonas et Dario Sutton. Une véritable journée porte ouverte… « Ce match de gala s'est tenu dans une bonne ambiance. Les supporters sont venus en grand nombre pour assister au match. Ce sont des moments d'intenses nostalgies », a soutenu Ameen Dilloo. Golden Stars a d'ailleurs élu son président d'honneur pour l'année 2017, à savoir Yousouf Ismail, general manager de la Central Water Authority (CWA). L'équipe était composée de Dev Gopalah, Nazir Toorabally, Michael Badul, Salim Moosa, France Jonas, Christopher Perle, Dario Sutton, Mukesh Ramrekha, Jack Jackson, Wesley Cotte, Alain Rodolphe, Dinesh Sahajoo, Vikram Sooradoo, Reza Kurmoo, Massoud Sahib, Oumesh Reebye, Cyril Lebon et autres Perry Prune.