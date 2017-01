FOOTBALL - LE MATCH DANS LE MATCH : Sur un air de famille

Si tout se passe comme prévu, on assistera, dimanche, à une sorte de rencontre familiale sur la pelouse du stade St François Xavier. Et pour cause ! Ils seront trois Arthée, Stephen, Warren et Christopher, à se disputer les trois points de la victoire.

Ce match sera particulier à plus d’un titre. Une sorte de lutte fratricide, entre les Arthée. Pas pour eux, en tout cas. « Ce sera un match comme les autres, même si la rencontre aura une saveur particulière. » Dixit Christopher, défenseur de Roche-Bois Bolton City.

Stephen, attaquant de La Cure Sylvester, lui, temporise. « Chacun sait ce qu'il a à faire. Plusieurs personnes m’ont parlé de ce match en me disant que j’y rencontrerais mes frères. Ce sera le moment de se jauger. »

Sur les trois, deux ont choisi d’évoluer au poste d’attaquant. Christopher, qui vient de retrouver la ligue professionnelle au sein de Roche-Bois Bolton City, est optimiste. « Il faudra marquer plus que l’adversaire. Et c’est motivant, quand votre frère aîné joue pour l’adversaire du jour », rigole-t-il.

Et quelle atmosphère règne à la maison ? « N’en parlons pas. Je suis seul contre deux. Si La Cure Sylvester perd ce match, je ne vous dis pas comment que je vais me faire chambrer », souligne Stephen, l’aîné, âgé de 29 ans. Et si Roche-Bois Bolton City mord la poussière ? « Stephen aura l'avantage ! Il ne va pas nous lâcher », avance Warren.

Des propos similaires vient de Christopher, 26 ans, le benjamin de la fratrie. « Ca va être dur pour le perdant. Il n’empêche que ce sera le résultat d’un match de football. Nous sommes frères avant tout. »

Warren, pour sa part, voit plus loin. « C’est la meilleure attaque du championnat contre la meilleure défense. Un match à quitte ou double, en sorte. »

Et pourtant, Christopher sait qu’il pourrait se retrouver — ce qui va certainement arriver — face à son aîné pendant la rencontre. Tout comme Stephen. Les deux hommes jouent la carte de la philosophie. « C’est un match de football. Nous faisons tous les deux notre job. » Qui consiste à marquer et à empêcher l’autre de marquer, en fait. « Si Christopher fait son job bien et m’empêche de marquer, tant mieux pour lui. Si je fais mon job bien et que je marque, tant mieux pour moi », lance Stephen.

« Je ferai mon travail. Stephen n'est pas comme les autres attaquants. C'est mon frère. Mais sur un terrain, il n'y a plus de frères. Je souhaite d'ailleurs qu'il soit titularisé. »

Les trois frères ont un souhait : que le meilleur gagne. « Cela fait un moment depuis que Stephen est entré dans le match. On n'en parle plus à la maison », avance Christopher.

L'aîné, pour sa part, n'y va pas par quatre chemins. « C'est le moment de rester concentrés. Mais je suis fier de voir que mes frères ont suivi mes conseils et seront sur le terrain en même temps que moi », conclut Stephen. On ne vous dit pas l'ambiance à la maison...