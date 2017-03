FOOTBALL - MAURICE/SINGAPOUR — U21 : Il s’en est fallu de peu…

La sélection des moins de 21 ans de Maurice s’est imposée, samedi dans un match amical au stade George V, contre son homologue de Singapour, sur le score de 2-1. Butant sur une équipe plus organisée, Adel Langue et ses coéquipiers ont dû patienter jusqu’à la 72e minute pour prendre l’ascendant sur leur adversaire.

« Nous n’avons eu que quatre séances d’entraînement. Je suis néanmoins satisfait de la prestation d’ensemble », explique Joe Tshupula. Une prestation qui aurait pu prendre des allures moins réjouissantes. En effet, la version U21 du Club M a buté en début de rencontre sur une équipe organisée tant sur le plan offensif que défensif. Cette présence des Singapouriens dans tous les compartiments du jeu sera concrétisée à la 15e minute. Suite à un mouvement collectif, Muhammad Iskandar, oublié par la défense du Club M, parviendra à prendre à défaut Christophe Louis.

Les Mauriciens tenteront de revenir dans le match, notamment par les débordements de Damien Balisson, qui s’est vu attribuer un rôle plus offensif par Joe Tshupula. Mais ses centres (22e), puis ceux d’Adel Langue (36e) pour les attaquants mauriciens, ne donneront rien, si ce n’est des sueurs froides à Kenji Bin Syed Ali, le gardien singapourien. Ses coéquipiers maintiendront le résultat jusqu’à la mi-temps.

Mais Maurice partira à l’assaut, histoire de refaire son retard. Adel Langue, d’abord, tentera un tir des 25 m, sans succès (51e). Et puis, ce but — gag ? — de la sélection mauricienne, qui relance la rencontre. Sur une balle de fair-play, Damien Balisson remet en jeu pour Alexandro Jolicoeur. Les visiteurs, s’attendant que ce dernier fasse amende honorable, le laissent filer tout droit vers les buts (56e). Et c’est sans forcer qu’il trompera Kenji Bin Syed Ali qui, comme ses camarades, ne comprendra rien. « C’était un ballon de fair-play », explique Joe Tshupula. Ahmed Fandi ne comprendra rien, non plus. « Un but bête. Mais on a eu droit à un beau match », tempère-t-il.

Enhardis par ce but, les Mauriciens prennent la main sur le match et jouent le pressing haut. Et la récompense viendra à la 72e minute. Alexandro Jolicoeur et Frédéric Sarah s’associent pour envoyer le ballon en plein dans la surface de réparation. Jason Ferre, à la réception, ne manquera pas sa reprise de volée et permettra à Maurice de prendre l’avantage dans la rencontre.

La messe était dite : Maurice s’imposera sur le score de 2-1, devant son public. Reste maintenant à corriger ces petites imperfections. « Nous allons travailler. C’est une équipe qui est projetée pour l’avenir », conclut Joe Tshupula. La victoire, finalement, était bonne à prendre…

Ne mélangeons pas les torchons…

Football, MFA, presse et… déontologie. Incompatible dans le cours normal des choses, direz-vous. Mais quand on oublie son passé journalistique, surtout cette dernière étape, où à coups de promesses on s’est royalement servi de la (sa) presse pour atteindre ses objectifs personnels qui mènent droit vers le maroquin qu’il occupe aujourd’hui, comment peut-on oser parler de déontologie, autour d’un match au cachet très amical en prétextant la tenue vestimentaire alors que les priorités sont ailleurs depuis très longtemps pour sauver notre foot ?

Cette bande de petits copains du côté de Trianon se croit tout permis, et profite de tout, depuis qu’il a pris le contrôle total de la "House". À l’image de ce Team Manager U15/17, tout aussi arrogant que l’autre (supérieur hiérarchiquement soit), samedi, qui mélange lui aussi très souvent les torchons.

Messieurs, à chacun son métier et les vaches seront bien gardées !

Ils ont dit

Joe Tshupula, entraîneur Maurice :

« Garder les pieds sur terre »

« Il faut retenir à l'issue de ce match l'abnégation des joueurs. Nous avons été surpris en première mi-temps par les Singapouriens, qui nous ont montré qu'il faut toujours respecter un adversaire. Aujourd'hui, le football est tel qu'il n'y a aucune équipe facile à jouer. Nous avons tenté quelque chose, avec une défense centrale à trois. Nous avons vu quelque chose d'intéressant. Je suis satisfait dans l'ensemble, même s'il faut garder les pieds sur terre. Il faut encore travailler et se projeter vers l'avenir. »

Adel Langue, capitaine U21 Maurice :

« Satisfait »

« Je suis satisfait de la prestation d'ensemble de la sélection. Mais cela ne veut pas dire que nous pouvons nous relâcher. Au contraire, il faut encore travailler, s'améliorer et apprendre. Ce match nous a permis de voir que Maurice est en progression : tout le monde travaille sérieusement. (Sur son statut de capitaine) Je ne vais pas dire que j'ai fait un super boulot. Je laisserai le public juger de ma prestation. Je suis là pour apprendre, suivre les conseils du coach et appliquer ce que je sais. »

Ahmed Fandi, entraîneur Singapour :

« Une belle bataille »

« Nous avons eu droit à un match dur et physique. Il n'empêche que c'est une bonne ouverture pour les joueurs. C'est ce qu'il faut retenir. Par contre, j'ai noté quelques erreurs d'arbitrage. Un de mes joueurs se fait marcher dessus et l'arbitre ne réagit pas. Mais je choisis de voir autre chose dans ce match. Je retiens la rencontre elle-même et je félicite l'équipe de Maurice pour sa victoire. »