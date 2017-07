FOOTBALL — MFA Cup 2017 : Place aux demi-finales

On joue aujourd’hui pour les demi-finales de la MFA au stade de Bambous. Jeudi, les quarts de finale ont vu l’ASPL 2000, l’AS Rivière-du-Rempart, Roche-Bois Bolton City et le Pamplemousses SC se qualifier pour le dernier carré à l’issue des matches de quarts de finale.

L’ASPL 2000 rencontre cet après-midi au stade Germain-Comarmond l’AS Rivière-du-Rempart. Les Port-Louisiens sont venus à bout de leur voisin, La Cure Sylvester, sur le score de 4-2 au stade St François Xavier. L’AS Rivière-du-Rempart, par contre, a eu à attendre la séance des tirs au but pour battre le Cercle de Joachim. En effet, les deux équipes étaient à égalité (2-2) à l‘issue du temps réglementaire. Mais ce sont les Nordistes qui se sont montrés plus adroits au cours de la fatidique séance, s’imposant 9-8.

Roche-Bois Bolton City croisera, pour sa part, le fer avec le Pamplemousses SC, nouveau champion de la BMPL. Les Roche-Boisiens se sont imposés sur la plus petite marge contre les GRSE Wanderers au stade Germain-Comarmond jeudi. Le Pamplemousses SC, de son côté, a rejoint le dernier carré au prix d’un fastidieux effort de concentration. En effet, ni le champion de l’exercice 2016-17 ni son dauphin, Petite Rivière Noire, n’ont trouvé le chemin des filets au cours du temps réglementaire. Il a fallu avoir recours aux tirs au but. Un exercice qui a souri aux Nordistes, qui se sont imposés 10-9.