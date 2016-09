FOOTBALL — MORIS FOOTBALL FANS AWARDS 2015/2016 : Jean-Louis, Kelly, Boodhun et Botlar lauréats

Kevin Jean Louis, Martine Kelly, Sakoor Boodhun et Adrien Botlar se sont distingués durant la saison footballistique, 2016/16. C'est pourquoi la page Facebook « Moris Football Fans », sous le parrainage d'Allsport, du Loft Parisien et de FootFive, a décidé de les récompenser vendredi à Bagatelle (locaux de FootFive). Ainsi, Kevin Jean Louis, gardien de but du Pamplemousses SC (vainqueur de la MFA Cup et de la Super Cup) et du Club M, a été élu « Player of the Year «. La footballeuse et entraîneuse d'AS Quatre-Bornes (championne de Maurice chez les filles), Martine Kelly, a remporté le titre de « Woman Player of the Year ». L'ASPL 2000, championne de Maurice en titre après avoir remporté la Barclays Mauritius Premier League 2015/16, a également été à l'honneur lors de cette cérémonie de récompenses. Sakoor Boodhun s'est vu décerner le titre de « Coach of the Year », alors que son buteur maison, le jeune Adrien Botlar (19 ans), a été honoré du titre de « Young Player of the Year ». Il a inscrit 23 buts en championnat, soit deux de moins que le buteur malgache du Pamplemousses SC, Branly Zizi (25 buts). Comme quoi, après l'effort, la récompense.