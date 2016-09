FOOTBALL—NOUVEAU DTN—SÉBASTIEN SIROT: « Je ne suis pas venu vendre des rêves »

Sébastien Sirot a déjà placé la barre à hauteur respectable, alors qu'il entame son mandat de directeur technique national (DTN) du football mauricien. Celui qui avait récemment conduit le Club Africain à la deuxième place du championnat de Tunisie a déjà présenté son projet au ministère de la Jeunesse et des Sports. Misant à fond sur la relève à travers le Grass Foot Project et les scolaires, le Français s'attend à obtenir des résultats probants dans six à sept ans.

Arrivé à Maurice jeudi, Sébastien Sirot a rencontré la presse hier matin à la MFA House à Trianon en compagnie de son assistant, Jonathan Bru, et de Sameer Sobha et Didier Pragassa, respectivement président et secrétaire général de l'instance du football local. D'emblée, le DTN a voulu préciser ses objectifs.

« Je ne suis pas venu vendre des rêves. Il s'agira de travailler sur des bases solides, tout en bénéficiant de la collaboration de tous pour une belle cohésion. » Outre le plan présenté au MJS, il compte rencontrer la ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookhun-Lutchoomun. D'autant qu'il s'agira de développer cette discipline dans les établissement scolaires.

Le nouveau DTN, âgé de 45 ans, compte également développer le football de masse afin de donner une nouvelle impulsion à l'élite par la suite. « La formation des éducateurs est également essentielle et ils seront en présence de leur feuille de route », avance-t-il. La première action sera donc des opérations de détection qui se dérouleront les 1er et 2 octobre dans quatre régions, à savoir Grand-Baie, Port Louis, Mahébourg et Savanne.

« Nous travaillerons par étape en mettant l'accent sur les -16 ans dans un premier temps. Puis, ce sera au tour des -20 ans à partir de janvier de l'année prochaine », souligne Sébastien Sirot. Bien que conscient du manque d'infrastructures et de matériels, ce dernier soutient que ce projet a été établi « en toute sincérité. »

Concernant le choix de son assistant, il fait ressortir que Jonathan Bru est quelqu'un qu'il connaît depuis au moins 14 ans. « Il a été le capitaine de la sélection nationale, c’est un jeune intelligent qui connaît énormément le football. Il m'a aidé dans mon choix et j'ai proposé son nom comme assistant, de par ses connaissances du football mauricien. »

Il est à noter qu'au cours de sa carrière, Sébastien Sirot a agi comme recruteur et responsable de l'observation de l'adversaire au FC Rouen et à Boulogne Billancourt, et également éducateur pour les -15 ans à l'AS Poissy et au CSB Bretigny. Au niveau international, outre sa mission en Tunisie, il était en charge de la sélection -17 ans du Qatar en vue de la Coupe du Monde 2005 tenue au Pérou.

Quant à Jonathan Bru, il s'est dit prêt à apporter son soutien au nouveau DTN et a souhaité la collaboration de tous.