FOOTBALL : Pamplemousses et La Cure passent, pas le Cercle de Joachim

Coup de tonnerre sur la KFC Republic Cup hier. Si le Pamplemousses SC et La Cure Sylvester, finalistes de l'édition 2015, ont passé sans trop d'encombre le cap des huitièmes de finale, le Cercle de Joachim, tenant du trophée, a été éjecté de la compétition après une défaite aux tirs au but par l'AS Vacoas-Phœnix (1-1, 5-4).

Hier, au stade Anjalay, les protégés de Denis Dookhee ont cru avoir fait le nécessaire lorsque Daniel Jackson, du point réparateur, permettait aux tenants de prendre les devants à la 26e minute. Mais c'était compter sans Sewram Gobin, ancien meilleur buteur de la BMPL, qui se rappelait aux souvenirs du Cercle de Joachim. Lorsque, à la 58e, il offrit l'égalisation à l'ASVP, les cartes étaient définitivement redistribuées.

On se dirigeait alors vers la séance des tirs au but. Les choses allaient bien pour le Cercle de Joachim, qui voyait les deux Jackson, Odame, et Langue réussir leur tir. Idem pour l'ASVP, avec Gobin, Akano, Citorah et Lyajoon. Mais le défenseur curepipien Damien Balisson échouait lors de sa tentative. Il ne restait plus que Giwa pour l'ultime tir, qu'il réussissait, propulsant ainsi les Vacoassiens en quarts de finale, où ils affronteront le Savanne SC.

L'autre finaliste de l'édition 2016, l'ASPL 2000, a vu son parcours s'arrêter prématurément contre le Pamplemousses SC, au stade George V. Ce sont pourtant les Port-Louisiens qui ont ouvert la marque par l'entremise de Segun Buraimoh à la 27e. Mais la combativité des Nordistes allaient payer. D'abord, par l'entremise de Kevin Perticots, qui remettait les deux équipes à niveau à la 66e. Puis, par Fabrice Agathe, qui sonnait le glas des ambitions port-louisiennes dans les arrêts de jeu.

Par contre, La Cure Sylvester n'a pas eu à se forcer contre l'AS Rivière du Rempart. S'il fallait un signe que l'attaque tournait à plein régime, il suffit de voir le tableau d'affichage, qui indiquait 6-0 en faveur des Port-Louisiens. Déjà, Linley Brasse posait une première mine à la 3e, imité par Giano Li Tien Kee à la 35e sur penalty. Puis, Samuel Chogozie y allait de son petit festival offensif, avec un triplé aux 59e, 76 et dans les arrêts de jeu, entrecoupé d'une réalisation d'Emmanuel Chife.

On se dirige donc vers les quarts de finale et il y aura encore du lourd avec la rencontre AS Quatre-Bornes/Pamplemousses SC et celle mettant aux prises Roche-Bois Bolton City et le Petite Rivière Noire FC. Les Sylvesters, vainqueurs de l'édition 2015, affronteront les GRSE Wanderers. Et le petit Poucet de la compétition, l'ASVP, se mesurera au Savanne SC.

Les résultats

Pamplemousses SC/ASPL 2000 2-1

Cercle de Joachim/AS Vacoas-Phœnix 1-1 (4-5, t. a. b.)

La Cure Sylvester/AS Rivière du Rempart 6-0

GRSE Wanderers/EBRRMR 3-0 (w/o)

Le programme (quarts de finale)

AS Quatre-Bornes/Pamplemousses SC

Roche-Bois Bolton City/Petite Rivière Noire FC

GRSE Wanderers/La Cure Sylvester

AS Vacoas-Phœnix/Savanne SC