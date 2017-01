FOOTBALL — REMERCIÉ POUR INDISCIPLINE À LA CURE SYLVESTER: Yannick Macoa signe chez le rival l'ASPL 2000

Yannick Macoa, 32 ans, a porté les couleurs de La Cure Sylvester pour deux saisons (l'avènement du football professionnel), ce qui ne l'a pas empêché, jeudi dernier, de signer pour l'ASPL 2000 (champion de Maurice en titre). Le gardien populaire du club voisin a été remercié en cours de semaine par son club pour indiscipline. Contacté au téléphone, il revient sur cette affaire qui n'a pas manqué de faire couler beaucoup d'encre…

Avant tout, celui que l'on surnomme affectueusement « l'araignée » a tenu à préciser que La Cure Sylvester restera à jamais le club de son cœur. « Je n'ai aucune animosité à l'égard de l'équipe, mais c'est la façon de faire de la direction que je pointe du doigt. J'ai toujours été un fidèle et loyal serviteur de La Cure Sylvester, qui m'a tout donné. Hedley Auguste, l'entraîneur des gardiens, m'a fait beaucoup progresser et le jeune Giano Bonnatout, mon remplaçant, est un joueur de qualité et, croyez-moi, il sera l'un des meilleurs à son poste. Je me suis entraîné à ses côtés et j'ai constaté de visu son potentiel. Et que dire des supporters qui ont toujours cru en moi. Je me suis toujours donné à 200 % pour ce club et j'ai bénéficié de nombreux soutiens, que ce soit de mes proches et amis. Je m'estime privilégié », a-t-il avoué.

Toutefois, Yannick Macoa estime avoir été injustement viré. « Je suis passé devant le comité disciplinaire du club et premièrement, l'on m'a reproché d'avoir consommé de l'alcool au cours d'un match contre Chebel Citizens comptant pour la Republic Cup. Je n'ai pas démenti, car c'est la vérité. Je purgeais quatre matches de suspension et, pour ce match, j'étais dans les gradins avec mes supporters. Je ne portais aucun vêtement qui aurait pu porter préjudice à mon club. Deuxièmement, on m'a reproché le fait que je tenais des propos injurieux dans le van après les entraînements. Je n'ai pas nié même si je ne suis pas le seul à l'avoir fait, surtout que nous ne sommes qu'entre hommes. Les membres de ce comité m'ont alors fait savoir qu'ils allaient statuer sur ma sanction et qu'ils allaient revenir vers moi. À aucun moment, il n'a été question de me remercier. Ce n'est qu'après que j'ai appris qu'ils voulaient se séparer de moi. Ce n'est pas lors de cette réunion que mon sort a été scellé comme beaucoup le pensent », a-t-il ajouté. Avant de poursuivre, « J'ai appelé le président Maxwell Carpede pour savoir si ce que j'entendais était la vérité. Il a confirmé que oui et c'est alors qu'il a été convenu que je pouvais entamer des démarches pour un transfert. »

Gros malaise au sein de La Cure Sylvester

Yannick Macoa déplore la façon de faire des dirigeants du club. « Le président aurait dû me le dire droit dans les yeux et ne pas passer par quatre chemins. Et je tiens à souligner que c'est un souci d'argent qui est au cœur de ce conflit. Les dirigeants voulaient baisser mon salaire en janvier. Je considérais que c'était inacceptable, car cela aurait dû être négocié avant le début de la saison. Lorsque j'ai refusé qu'on apporte des modifications à mon salaire, ils ont trouvé tous les moyens pour me faire quitter le navire ». Le gardien de but soutient que cette situation a créé un malaise au sein du club. « C'est un climat de tension qui s'est installé. Les supporteurs continueront à donner de la voix aux joueurs, j'en suis sûr, car ce sont les meilleurs de l'île et ce n'est un secret pour personne. Mais ils commencent à nourrir de la haine pour l'instance dirigeante », a-t-il renchéri.

Contacté au téléphone, le président Maxwell Carpede est catégorique. « Nous nous sommes séparés de notre gardien, car il a fait preuve d'indiscipline. Je n'en dirais pas plus pour ne pas alimenter la polémique. Il sait ce qui lui reprochait. Nous avons déjà tourné la page Macoa ».

Un troisième élément est poussé vers la sortie après Jean-Yves Noumé et Kevin Currum. Espérons que la situation se décante au plus vite…