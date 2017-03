FOOTBALL : Renversant Pamplemousses SC 

Le Pamplemousses SC a remporté, hier au stade George V, la Republic Cup 2017 en renversant une situation compliquée. Les Nordistes étaient en effet menés 2-0 à la mi-temps, mais ont su trouver les ressources nécessaires pour s'imposer 4-2 contre les GRSE Wanderers, qui ont assisté, incrédules, à la remontée de leur adversaire.

Il n'y a pas eu de grand jour pour les Rastas. En fait, ils y ont cru pendant 45 minutes. Surtout lorsque leur attaquant Yves Mvondo, converti en ailier le temps d'une rencontre, donne l'avantage aux Wanderers à la 34e minute. D'un coup de reins, il élimine deux défenseurs et réalise la parfaite frappe du gauche. Dix minutes plus tard, il récidive, prenant encore à défaut Kevin Jean-Louis.

« On avait la bonne entame de match. Mais notre manque de maturité nous a perdus », se lamente Joye Estazie, le défenseur central des Rastas. Mais voilà, ils perdent leur maître à jouer et laissent filer du même coup l'inspiration.

En fait, les Wanderers sont passés du statut d'outsider à celui de favori, avant de revenir au statut d'extrême outsider en seulement un quart d'heure ! « À la pause, l'entraîneur nous a parlé. Il nous a demandé de rester appliqués et de trouver la faille très vite », explique Brandly Ratovorinina. C'est d'ailleurs lui qui sera le plus décisif des Nordistes à la reprise.

On joue la 51e. Le Malgache, qui hérite d'une balle au milieu du terrain, voit Kavi Bisonauth décalé. Il tente sa chance des 40 m et permet au Pamplemousses SC de revenir à 2-1. « Nous avions besoin de ce déclic », ajoute-t-il. Ni une ni deux, Pamplemousses garde le cap.

De leur côté, les GRSE Wanderers perdent le nord. Tant et si bien que Kevin Perticots, qui a vu un de ses tirs heurter la transversale en première mi-temps, se verra offrir le ballon de l'égalisation par Fabrini Razah (60e). Ce retour inattendu de Pamplemousses SC relance totalement le match.

Les Nordistes semblent posés et confiants. Les Sudistes, eux, semblent totalement à côté de leur match. Ils accumulent les bourdes. En fait, on assiste à un feu de tout bois des attaquants Nordistes, qui profitent des erreurs de la défense des GRSE Wanderers.

63e : la fébrilité est à son comble lorsque Rodney Castel effectue un mauvais contrôle. Fabrini Razah récupère le ballon et ne se fait pas prier pour marquer de son empreinte la finale. À 3-2, la messe est quasiment dite. Mais GRSE boira le calice jusqu'à la lie, lorsque, à la 69e, Brandly Ratovorinina profite encore d'un petit cafouillage et signe son doublé de l'après-midi.

« Je pense que les joueurs commencent à saisir la philosophie que je souhaite apporter à l'équipe », explique Tony François, l'entraîneur du Pamplemousses SC. Il sait qu'il vient de briser une malédiction, celle qui a vu, depuis 2013, sa formation s'incliner à chaque fois qu'elle disputait une finale à Curepipe. « Cela représente beaucoup de choses pour le club. On m'a appelé en renfort pour que j'aide l'équipe à progresser. Nous allons maintenant nous concentrer sur d'autres objectifs », ajoute le technicien.

De son côté, Maurice Andrianamandranto a les traits tirés. Après avoir effectué un superbe début de rencontre, les siens sont tous simplement passés à côté de l'objectif. « C'est après avoir encaissé le premier but que tout a basculé. Je pense que Pamplemousses a gagné au moral », conclut-il.

Ils ont dit

Tony François, entraîneur Pamplemousses SC : « Nous avons fait une très bonne première mi-temps, même si nous avons pris deux buts. À la pause j'ai parlé aux joueurs. Je leur ai donné des consignes. Ils les ont suivies. Je leur ai dit qu'il nous fallait marquer le premier but pour revenir dans le match. Ils se sont appliqués, tout en trouvant la motivation nécessaire pour revenir. Ils ont cru en leurs chances. »

Colin Bell, capitaine Pamplemousses SC : « Nous savions que les Wanderers ne viendraient pas avec l'intention de nous faire de cadeaux. J'ai d'ailleurs un grand respect pour eux. Ils ont fait un très grand match. Ils ont montré qu'ils peuvent jouer une finale. Il nous reste deux trophées en jeu et nous allons tout faire pour les remporter. »

Maurice Andriamandranto, entraîneur GRSE Wanderers : « Nous avions réalisé la meilleure entame de match possible. Nous menions 2-0 à la mi-temps. Et puis, tout s'est joué au moral. Nous avons baissé de rythme. À bien y voir, nous n'avons pas mal joué. Il y a quelques détails à régler dans notre jeu. »

Joye Estazie, défenseur GRSE Wanderers : « On a mené 2-0 à la mi-temps et on tombe de haut. On voulait gérer le match. Et quand Yves (Mvondo) est sorti, tout notre système de jeu a été débalancé. Nous avons commencé à subir le jeu de Pamplemousses. Ils sont revenus à 2-1, ce qui a tout relancé. Je ne pense pas que nous avons sorti un mauvais match. C'est surtout le manque de maturité qui a joué en notre défaveur. Je suis déçu, comme toute l'équipe autour de moi, on voulait ce trophée. »