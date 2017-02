FOOTBALL-REPUBLIC CUP 2017 : Des rencontres disputées à prévoir

On jouera aujourd’hui pour le compte des quarts de finale de la Republic Cup cuvée 2017. Des huit équipes encore en lice, l’AS Vacoas-Phœnix, unique représentante de la D1, fait figure de petit Poucet. Cependant, son adversaire, le Savanne SC, ne doit pas se fier aux apparences.

L’ASVP a éliminé au tour précédent le Cercle de Joachim, tenant du trophée. Il faudra donc que le Savanne SC soit sur ses gardes ce soir au stade Auguste-Vollaire. Il n’empêche que les protégés de Sydney Caëtane, qui ont sorti le grand jeu contre le Cercle de Joachim il y a deux semaines et qui ont récupéré leurs anciens camarades — Guiyano Chifonne et Fabien Pithia — possèdent le plus de chances de passer au tour suivant. Sauf que les Vacoassiens, qui peuvent se targuer d’avoir éliminé le tenant. L’ASVP, qui se retrouve sur une bonne série dans son championnat, doit également faire preuve de la plus grande prudence pour espérer passer le cap savannais.

Il sera tout aussi intéressant de suivre le duel qui mettra aux prises les GRSE Wanderers à La Cure Sylvester au stade Anjalay. Certes, sur le papier, le duel paraît déséquilibré, d’autant que les Sylvesters dominé leur adversaire du jour cette saison. Mais ils passent depuis quelques semaines en pleine période de doute, ayant perdu deux de leurs trois dernières sorties en championnat. Quant aux Wanderers, ils ont retrouvé de la cohésion dans leur jeu. La preuve : ils ont même forcé le leader, Roche-Bois Bolton City, au nul en championnat.

Justement, Roche-Bois Bolton City affrontera pour sa part le Petite Rivière Noire FC au stade George V. Entre ces deux formations, l’égalité est parfaite. Chacune est en effet repartie avec une victoire sur l’autre au cours des deux confrontations en championnat. Cet après-midi, les deux équipes devront compter sur une défense de fer pour espérer passer le cap des quarts. Mais Petite Rivière Noire, en spécialiste des matches de coupe, part avec la faveur des pronostics, même si les joueurs de l’Ouest ont perdu un de leurs avec le transfert de Francis Rasoloforinina à Joachim.

L’AS Quatre-Bornes et le Pamplemousses SC se mesureront au stade St François Xavier avec l’objectif d’accéder aux demi-finales. Si Pamplemousses doit jouer ce match tout en gérant son énergie, puisque la bande à Tony François dispute ce dimanche la Coupe de la CAF contre les Ngezi Platinum Stars, il n’empêche que les Nordistes veulent croire en une victoire. « L’AS Quatre-Bornes n’est pas une équipe à prendre à la légère. C’est un quart de finale de coupe et c’est sûr que les deux équipes seront à bloc », analyse Tony François, l'entraîneur de Pamplemousses.

Pour la petite histoire, l'AS Quatre-Bornes possède un ratio intéressant en championnat. En effet, la bande à Benjamin Théodore a pris 19 points sur les 21 possibles depuis la reprise. Autant dire que les Quatre-Bornais sont dans une bonne dynamique actuellement et qu'ils ne faciliteront en aucun cas la tâche des Nordistes, qu'ils ont battus lors de leur dernière rencontre au stade Guy-Rozemont.