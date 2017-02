FOOTBALL - REPUBLIC CUP 2017 : Petite Rivière Noire FC pour ébranler Pamplemousses SC

On jouera cet après-midi pour le compte de la KFC Republic Cup et de la Barclays Mauritius Premier League (BMPL). Au stade Auguste-Vollaire, le Pamplemousses SC et le Petite Rivière Noire FC croiseront le fer pour la dernière place en finale de la Republic Cup, alors que trois rencontres sont prévues pour le compte de la BMPL.

L'avant-dernière rencontre de la KFC Republic Cup mettra aux prises deux spécialistes de cette compétition. Déjà finaliste en 2015 et seulement battu par La Cure Sylvester aux tirs au but, Pamplemousses voudra sans doute soulever enfin, le trophée.

Dans le même souffle, Petite Rivière Noire, qui a bâti sa réputation en tant que spécialistes de coupes, voudra se retrouver en action le 5 mars au stade George V pour disputer la finale contre les GRSE Wanderers. Pour rappel, le coup d'envoi est prévu pour 15h30 au stade Auguste-Vollaire.

On jouera également pour le compte de la BMPL, avec trois matches en retard. Ainsi, La Cure Sylvester et le Savanne SC en découdront au stade St-François Xavier pour le compte de la 11e journée. Les GRSE Wanderers, qui avaient causé la sensation en sortant La Cure Sylvester en quarts de finale de la Republic Cup, croiseront le fer avec l'AS Rivière du Rempart au stade Harry-Latour pour le compte de la 16e journée.

Finalement, l'ASPL 2000 se rendra pour la deuxième fois cette semaine au stade George V. Pas de match de la CAF cette fois, mais ce bon vieil adversaire qu'est le Cercle de Joachim. Les deux équipes en découdront pour le compte de la 17e journée.

À mi-chemin du championnat, Roche-Bois Bolton City se retrouve toujours en tête du classement avec 36 points, loin devant l'ASPL 2000 (29 points) et Petite Rivière Noire FC, qui accède pour la première fois cette saison au podium (29 points). Il faut cependant noter que le champion en titre a toujours deux matches en main après sa participation à la Ligue des Champions d'Afrique.

Le programme

Republic Cup

Stade Auguste-Vollaire

Pamplemousses SC/Petite Rivière Noire FC (15h30)

Barclays Mauritius Premier League

11e journée

Stade St-François Xavier

La Cure Sylvester/Savanne SC (15h30)

16e journée

Stade Harry-Latour

GRSE Wanderers/AS Rivière du Rempart (15h30)

Stade George V

17e journée

Cercle de Joachim/ASPL 2000 (15h30)