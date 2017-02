FOOTBALL - REPUBLIC CUP : L’ASVP et GRSE Wanderers en invités surprises

Les quarts de finale de la KFC Republic Cup ont souri à l’AS Vacoas-Phœnix, qui s’est défait, contre toute attente, du Savanne SC mercredi soir au stade Auguste-Vollaire. Un petit but, suffisant pour qualifier les Vacoassiens pour les demi-finales qu’ils disputeront contre les GRSE Wanderers, l’autre invité surprise à ce stade de la compétition.

La rencontré était pliée dès la 20e minute. Jonathan Calou surprenait toute la défense savannaise en ouvrant la marque. Le score en restera là. Mais cette victoire ne donne pas la grosse tête aux Vacoassiens. Loin de là. « Notre priorité reste le championnat », clame Kersley Levrai, qui dirige cette équipe.

En effet, les Vacoassiens sont à seulement un point du leader, le Chamarel SC. « Il nous faut rester réalistes. Il nous reste quatre matches à jouer », ajoute le technicien. Pourtant, cette victoire en Republic Cup est bievenue. « C’est un bonus pour nous. Cela montre que les joueurs veulent aller de l’avant et qu’ils ont les qualités requises pour évoluer en BMPL. »

Cela dit, les demi-finales ne s'annoncent pas de tout repos. Pour cause, ils affronteront les tombeurs de La Cure Sylvester sur le score de 3-2. « Les Wanderers sont en BMPL depuis deux ans. C'est sûr qu'ils auront de l'expérience à faire valoir », lâche Kersley Levrai.

Justement, Joye Estazie et ses coéquipiers ont puisé dans leurs précédentes expériences contre les Sylvesters pour venir à bout d'un adversaire qui semblait mieux armé pour la rencontre. « Nous avons perdu deux fois contre eux en championnat. Nous ne voulions pas subir encore une fois », explique le capitaine.

Ce qui se traduit sur le terrain par une rapide entrée en matière, signée Alexandro Jolicoeur, qui confirme tout le bien qu'on pensait de lui (4e). La Cure Sylvester répliquait deux fois en moins de cinq minutes, grâce à Fabrice Li Tien Kee (9e) et Samuel Ononiwu (12e). Mais alors qu'ils pensaient qu'ils avaient fait le plus dur, les Sylvesters prennent une double douche froide. D'abord, au retour de la pause, lorsque Warren Aza égalisait (53e). Puis, à la 66e, lorsqu'il s'offre un doublé.

« Nous voulions créer une surprise. Nous avons mis en place un système qui a marché comme on voulait », indique Joye Estazie. Est-ce que cela augure de bonnes choses pour la suite ? « Je pense que oui. Notre victoire sur La Cure Sylvester nous donne confiance et montre que nous avons atteint notre vitesse de croisière. »

Dans les deux autres quarts de finale, le Petite Rivière Noire FC et le Pamplemousses SC se sont qualifiés pour les demi-finales en venant à bout de Roche-Bois Bolton City et de l'AS Quatre-Bornes respectivement. Au stade George V, Stéphane Pierre a marqué en deux occasions (69e, 90+) pour offrir à Petite Rivière Noire la demi-finale, alors que les Roche-Boisiens avaient ouvert la marque à la 6e minute par l'entremise de Doddy Edouard.

Pendant ce temps, au stade St François Xavier, Pamplemousses a dû puiser dans ses ressources pour venir à bout de l'AS Quatre-Bornes. Il a fallu attendre l'entrée de Fabrice Agathe pour que ce dernier débloque à la 86e la situation pour les Nordistes.

Les demi-finales sont prévues le 15 février et la finale le 5 mars.

Les résultats

AS Quatre-Bornes/Pamplemousses SC 0-1

Roche-Bois Bolton City/Petite Rivière Noire FC 1-2

GRSE Wanderers/La Cure Sylvester 3-2

AS Vacoas-Phœnix/Savanne SC 1-0

Le programme (demi-finale)

Pamplemousses SC/Petite Rivière Noire FC

AS Vacoas-Phœnix/GRSE Wanderers