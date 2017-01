FOOTBALL - REPUBLIC CUP : Pamplemousses SC/ASPL 2000, une finale avant la lettre

On aborde aujourd'hui les huitièmes de finale de la KFC Republic Cup. Si les formations de la BMPL ont été relativement gâtées par le calendrier, on assistera par contre à un duel de titans entre Pamplemousses SC et l'ASPL 2000, au stade George V. Une finale avant la lettre. Voilà qui résume bien cet énième choc entre ces deux formations, qui jouent sur tous les fronts cette saison. D'autant que les deux équipes se ressemblent. Pour les uns et pour les autres, l'objectif est clair : décrocher un nouveau trophée cette saison.

L'année dernière, l'ASPL 2000 a échoué en finale contre le Cercle de Joachim, au terme d'un match que les Port-Louisiens avaient dominé. Mais il n'empêche qu'ils s'étaient inclinés sur le plus petit score. Mais les Port-Louisiens avaient tout de même sauvé leur saison en remportant le championnat quelque temps plus tard.

Cette fois, ils voudraient bien voir le trophée dans la capitale. « Nous voulons tout gagner cette saison », nous avait déclaré en début de saison Andry Lalaina, le capitaine de l'ASPL 2000. Pamplemousses SC, de son côté, souhaite aussi enlever ce trophée après l'avoir laissé à La Cure Sylvester en 2015. L'ironie du sort voudrait que ce soit cette même équipe de l'ASPL 2000 qui avait sorti les Nordistes sur le score de 1-0. Revanche ou remake ? La réponse cet après-midi à partir de 16 heures.

L'autre choc des huitièmes de finale met aux prises La Cure Sylvester à l'AS Rivière du Rempart au stade Auguste-Vollaire.. Battus dans le dernier derby de la capitale (2-1) par l'ASPL 2000, les protégés de Mervyn Édouard voudront saisir l'occasion pour se remettre en confiance en attendant la suite du championnat.

De leu côté, les Nordistes semblent avoir retrouvé de l'allant à la lumière d'une victoire contre le Savanne SC (3-1). Suffisant pour leur permettre de passer le cap port-louisien ? En tout cas, les Sylvesters n'ont rien à voir avec les Savannais. Les coéquipiers de Giano Li Tien Kee, déjà vainqueurs du trophée en 2015, veulent aller le plus loin possible.

Le tenant du trophée, le Cercle de Joachim, aura droit à un morceau relativement facile. Les Curepipiens affronteront notamment l'AS Vacoas-Phœnix, club de la D1, dans ce qui devrait être une joute facile à négocier pour Abraham Odame et ses camarades. À moins que l'ASVP ne crée la surprise pour se propulser en quarts de finale, on voit mal le tenant passer à côté de son match. Cette joute, qui se disputera au stade Anjalay, se déroulera en nocturne.

L'AS Quatre-Bornes affrontera une équipe du CSSC moribonde en D1. Les Quatre-Bornais, qui ont retrouvé le goût de la victoire avec deux succès coup sur coup contre Roche-Bois Bolton City et le Pamplemousses SC alors que ces deux formations étaient leaders du championnat, voudra certainement continuer sur sa lancée. Et on voit mal le CSSC, qui ne joue pas les premiers rôles en D1, le priver d'un succès.

Par contre, le duel entre les GRSE Wanderers et l'Entente Boulet Rouge Riche Mare Rovers n'aura pas lieu. L'équipe de l'Est s'est désistée et laisse donc la victoire sur tapis vert aux Rastas.

Le programme

Stade Auguste-Vollaire

La Cure Sylvester/AS Rivière du Rempart (16h)

AS Quatre-Bornes/CSSC (16h)

Stade Anjalay

Cercle de Joachim/AS Vacoas-Phœnix (19h)

Stade George V

Pamplemousses SC/ASPL 2000 (16h)

Résultat

GRSE Wanderers/EBRRMR 3-0 (w/o)