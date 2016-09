FOOTBALL À RODRIGUES — PROGRAMMÉE POUR JEUDI DERNIER: La reprise repoussée au 17 septembre !

Le comité régional de football avait pris la décision de relancer ses activités jeudi dernier avec la rencontre Boysters vs Port Mathurin et ce, après un gel d'un peu plus de trois mois en raison de nombreux problèmes. À l'issue d'une nouvelle réunion tenue samedi dernier à Malabar, le comité régional a cependant décidé de repousser cette date. Il a été cette fois annoncé que la reprise se fera probablement le 17 courant avec le match opposant Boysters à Baladirou, à Camp du Roi toujours ! Une démarche qualifiée de pas sérieuse et qui surprend, d'autant qu'à Rodrigues, nombreux sont ceux qui se posaient déjà beaucoup de questions quant aux conditions dans lesquelles les clubs seront appelés à évoluer. « Une question fondamentale demeure : les problèmes qui ont mené au gel du football à Rodrigues ont-ils été réglés ? », se demandent des dirigeants de clubs.

Le football rodriguais parviendra-t-il à se défaire de ses éternels problèmes ? Cette question est sur toutes les lèvres après les derniers événements qui avaient mené à un gel de trois mois des championnats. Pour certains dirigeants, l'avenir s'annonce très sombre. Car toute relance doit se faire dans les meilleures conditions. Ce qui n'est pas le cas cette fois-ci, affirment-ils, et ce, pour plusieurs raisons.

D'abord, relèvent-ils, le président John Vril Roussety aurait dû démissionner après avoir été récemment arrêté dans une affaire de mœurs dans l'île. « Pour une question d'éthique, le président aurait dû se retirer. En décidant de rester à son poste, c'est tout le comité régional qui est discrédité », font-ils remarquer. Dans ces conditions, disent-ils, la reprise se fera sur une très mauvaise note. « Comment inspirer à nouveau confiance au sein de la communauté footballistique rodriguaise quand on décide de repartir sur les mêmes bases et avec les mêmes personnes », se demandent-ils. « Le comité régional a-t-il pris des mesures en conséquence par rapport aux incidents qui ont mené à l'arrêt de notre football pendant trois mois ? Des questions avaient été posées lors d'une récente réunion et ceux concernés les ont tout simplement esquivées. »

En mai dernier, le président élu Christopher Raboude avait soumis sa démission après avoir fait part à ses proches des pressions politiques qu'il aurait subies. Ce qui avait alors entraîné la dissolution du comité régional qui s'était retrouvé avec moins de sept membres. Malgré cela, une rencontre avait ensuite été programmée le 21 mai à Grande-Montagne, entre Fire Stars et Wembley. Rencontre qui avait été arrêtée avant la fin après qu'un juge de touche ait été agressé par un supporteur. Une déposition avait même été faite à la station de police de la localité. La Mauritius Football Association (MFA) avait alors décidé de geler toutes les activités. Le président Samir Sobah et le secrétaire-général Didier Pragrassa avaient ensuite débarqué dans l'île pour aider à la mise en place d'un nouveau comité.

Qui appliquera les sanctions ?

Toutefois, indique-t-on dans les milieux concernés, trop de problèmes subsistent à l'heure où le comité régional a pris la décision de relancer le championnat de D1. « A-t-on pris la peine de régler les problèmes avant d'annoncer la reprise ? La question avait récemment été posée, mais le comité régional a fait comprendre que c'est la MFA qui décidera des sanctions ! Si cela s'avère, on se demande alors s'il est normal que le football se joue à Rodrigues et que c'est la MFA qui décide à notre place. Quel est donc le rôle du comité régional ? », questionnent des dirigeants.

Pour conclure, ces derniers se sont demandé pourquoi le comité régional n'a pas décidé, cette fois, de tout recommencer à zéro, comme ce fut le cas il y a quelques années. À cette époque, Baladirou n'avait besoin que d'un point pour être champion, alors qu'il restait trois matches à jouer. Port Mathurin était deuxième tandis que la relégation était déjà jouée. À la suite de certains problèmes, le comité d'alors avait décidé d'annuler tous les résultats. Un tournoi à élimination directe avait été organisé entre Baladirou et les vainqueurs des compétitions de coupe. C'est Port Mathurin qui avait triomphé pour participer ensuite à la MFA. « À l'époque, il était plus raisonnable de boucler le championnat contrairement à aujourd'hui où tout reste encore à jouer. Au lieu de régler les problèmes, le comité régional ne fait que les compliquer », a-t-on fait ressortir.

Par ailleurs, une rencontre mettant aux prises Barbados à Boysters avait été arrêtée (en seconde période) avant que le championnat soit gelé. Le premier nommé menait alors au score (1-0). Le match avait été ensuite reprogrammé, mais Boysters ne s'était pas présenté. Il nous revient que cette dernière formation avait sollicité l'ombudsman for Sports et que, cette fois, les dirigeants de Barbados n'avaient pas répondu présent pour des raisons inconnues. « Le comité régional a-t-il statué sur ce problème avant de relancer le championnat », s'est-on demandé.

MFA CHARITY SHIELD: Le rendez-vous est pris pour le 1er octobre

La troisième saison de la Ligue Professionnelle de football débutera le 1er octobre prochain avec le traditionnel Charity Shield. Ce premier rendez-vous footballistique de la saison mettant aux prises l'ASPL 2000 (champion de Maurice) au Pamplemousses SC (vainqueur de la Super Cup) se tiendra à Rodrigues, au stade Camp du Roi (Port-Mathurin), ce qui constitue une grande première. À noter que ce match devait initialement se tenir le 17 septembre. Le but de ce déplacement est de permettre aux Rodriguais de faire partie de l'avènement de la professionnalisation du sport roi. Selon nos informations, la Barclays Mauritius Premier League débutera une semaine après, soit les 8 et 9 octobre. Pas de changement à signaler dans ce championnat, avec, comme d'habitude, quatre tours, dont deux manches retour, regroupant dix formations. Pour rappel, les équipes participantes sont : l'ASPL 2000, Pamplemousses, l'AS Quatre-Bornes, La Cure Sylvester, Cercle de Joachim, l'AS Rivière-du-Rempart, Petite-Rivière-Noire, Grande-Rivière-Sud-Est (GRSE) Wanderers, Roche-Bois Bolton City et le Savanne SC. Ces deux dernières équipes sont les néo-promus alors que le Curepipe Starlight Sporting Club et Chamarel sont descendues en D1. Il est à noter qu'un tirage au sort sera effectué très bientôt pour déterminer le calendrier des différentes rencontres.