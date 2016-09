FOOTBALL — SÉBASTIEN SIROT, NOUVEAU DTN: « Les résultats de mon travail se verront dans 10 ans »

Le Français Sébastien Sirot (45 ans), nouveau Directeur technique national (DTN), a été officiellement présenté à la presse jeudi matin au siège de la Mauritius Football Association (MFA), Trianon. Arrivé au pays il y a une semaine environ, celui qui succède à Alain Happe a clairement fait comprendre qu'il ne venait pas vendre du rêve mais qu'il comptait mettre en place une politique sportive à Maurice. Jonathan Bru (31 ans), ancien capitaine de la sélection nationale, lui servira d'assistant.

Didier Sirot est le nouveau maître à bord du navire mauricien, lui qui aura la lourde responsabilité de redonner au football local ses lettres de noblesse. Mais le principal concerné a tenu à préciser qu'il n'était pas là pour vendre du rêve. « Dans un premier temps, ma mission sera de développer le football au niveau primaire et secondaire. Je me suis entretenu avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, Yogida Sawmynaden, et je lui ai fait part de mon projet, qu'il a accepté. Je vais rencontrer incessamment la ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookhun-Luchoomun, pour discuter de la mise en place de cette structure », a-t-il annoncé. « Je compte mettre en place une politique sportive, développer le sport de masse. J'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes depuis mon arrivée et je trouve qu'il y a de l'envie. J'ai aussi fait un état des lieux du football mauricien et j'ai malheureusement constaté qu'il manquait de bonnes infrastructures, nécessaires pour l'épanouissement des jeunes apprentis. Il faudra travailler pour y remédier », a-t-il soutenu.

Le nouveau DTN a aussi mentionné que les résultats de son travail ne seraient pas visibles à court terme. « Il faut de la patience. Rome ne s'est pas bâtie en un jour. Je n'ai pas la prétention d'affirmer que je vais révolutionner le football mauricien et qu'on sera présent à la prochaine Coupe du monde. Il faut être réaliste et se poser les bonnes questions. Les résultats de mon travail se verront dans 10 ans. » La jeunesse est d'ailleurs la nouvelle priorité du nouveau DTN. En effet, une campagne de détection sera lancée dans diverses régions de l'île afin de dénicher une pépite. « Le premier rassemblement aura lieu le 1er et 2 octobre et s'effectuera dans quatre régions, soit Grand-Baie, Port-Louis, Mahébourg et Savanne. Ce sont les moins de 15 ans qui seront ciblés dans un premier temps et cet exercice sera reconduit en novembre et janvier pour les U17 et U20 », a-t-il indiqué. Sébastien Sirot s'occupera également de la formation des éducateurs. S'agissant des termes de son contrat, il assurera les fonctions durant les 16 prochains mois. « On s'est entendu avec le président Samir Sobha. C'est le plus important. Pour le reste, on en discutera en temps et lieu », a-t-il fait ressortir. Selon le contrat qui le lie à la MFA, il percevra un salaire mensuel de 4 110 euros, soit un peu plus de Rs 163 000. Une partie de cette somme devrait d'ailleurs revenir à son adjoint Jonathan Bru.

Jonathan Bru : De jeune footballeur retraité à adjoint du DTN

Ce dernier aura à cœur de faire ses preuves auprès de son mentor. D'ailleurs, les deux hommes se connaissent très bien, eux qui se sont connus à l'AS Poissy. « Je connais Jonathan (Bru) depuis l'âge de 14 ans. J'ai notamment participé à sa formation et pré-formation. C'est quelqu'un de sensé, intelligent et professionnel, qui connaît le football mauricien. Il a clairement joué un rôle déterminant dans mon choix et j'ai également proposé son nom comme assistant », a confié Sébastien Sirot. Pour Jonathan Bru, c'est une ascension fulgurante, lui qui portait le maillot du Club M dans un passé pas si lointain, et qui arborait le brassard de capitaine. Passer du statut de footballeur à adjoint du DTN, ce n'est pas donné à tout le monde. Il aura lui aussi à faire ses preuves d'autant que nous avons appris qu'il allait bientôt passer ses examens.

« Nous recherchons la collaboration de tout un chacun pour faire avancer le projet de développement du football mauricien. Mon rôle est d'aider Sébastien (Sirot) dans sa démarche et ce n'est qu'en étant soudé que les choses avanceront. Je compte sur la presse, les autorités concernées, les instances dirigeantes pour que le football local en sorte grandi », a déclaré Jonathan Bru. Il se murmure que la MFA prépare le terrain pour lancer l'aîné des frères Bru dans le grand bain en lui offrant le poste de DTN dans un futur proche. Dans ce cas, Didier Sirot ne serait qu'une façade-écran pour mieux propulser le jeune loup. L'avenir nous le dira bien vite. Le Français a aussi tenu à préciser que ce n'était pas la peine pour la presse de l'appeler à n'importe quelle heure pour obtenir des informations. « Un suivi est prévu tous les deux mois avec les journalistes pour évaluer la progression des choses », a-t-il spécifié.

Nombreux sont les DTN qui ont défilé au sein de la MFA. Espérons que celui-ci ait les épaules assez larges pour mener sa tâche à bien et que les promesses faites seront respectées à la lettre. Il y va de la survie du sport roi qui demeure en net déclin.