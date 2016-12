FOOTBALL - SUR LE SITE OFFICIEL DU CHAMOIS NIORTAIS FC : Désiré Periatambee revient sur son parcours en France

Footballeur mauricien ayant exercé plusieurs saisons en France, Désiré Periatambee a accordé un entretien la semaine dernière sur le site officiel du Chamois Niortais FC. Une équipe qui évolue actuellement en Ligue 2 et dont il a porté les couleurs avant de se joindre à Dijon et Bastia où il a terminé sa carrière. Actuellement, Désiré Periatambee souligne avoir créé sa propre structure dans l'optimisation des impôts et être devenu partenaire de l'enseigne 'Pierre et Vacances'.

Comment s’était déroulée votre arrivée au club et quel avait été votre parcours auparavant?

Je suis arrivé en France à l’âge de 15 ans et demi avec la sélection de l’île Maurice, pour disputer un tournoi à Auxerre. J’ai été repéré, j’ai intégré le Centre de Formation puis j’ai signé mon premier contrat professionnel. J’ai ensuite été prêté à Troyes avec Alain Perrin puis, après être retourné à Auxerre, j’ai signé à Grenoble (3 ans) puis au Mans (3 ans), où j’ai connu la montée en Ligue 1. C’est Philippe Hinschberger, alors entraîneur de Niort, qui m’a appelé pour me faire venir. Il m’a dit que j’étais une priorité et son discours m’a convaincu.

Vous souvienez-vous de votre premier match à René-Gaillard avec les Chamois ?

Oui, c’était contre Grenoble, où jouait Olivier Giroud. On avait gagné 2-1 avec des buts de Ferrier et Leroy.

Quel a été votre parcours lorsque vous avez quitté le club ?

Après la descente en National, je suis allé à Dijon un an et demi, puis j’ai signé à Bastia. J’y suis resté deux ans et demi. J’y ai tout connu. Descente en National, remontée immédiate en Ligue 2 et en Ligue 1 dans la foulée! J’ai arrêté ma carrière là-dessus.

Suivez-vous toujours les résultats du club?

Bien sûr. Je suis d’un œil très attentif tous les résultats des clubs par lesquels je suis passé.

Avez-vous gardé des contacts au sein du club?

Oui, j’ai de temps en temps Arnaud Gonzalez au téléphone, ainsi que Karim Fradin, avec qui j’ai également joué à Niort. Mais je connais bien Jérémy Choplin, que j’ai côtoyé au Mans et à Bastia, et j’ai aussi été le coéquipier de Matthieu Sans à Bastia.

Votre meilleur souvenir aux Chamois?

La deuxième partie de ma première saison. Malgré un très mauvais départ, on avait réussi à se maintenir à trois journées de la fin. Mais également une victoire en Coupe de France à Auxerre, contre Bacary Sagna. J’avais marqué un but de plus de 35 mètres!

Et le pire?

Bien évidemment la descente en National. On avait pourtant une très bonne équipe sur le papier…

Quelle est votre situation personnelle aujourd’hui?

Aujourd’hui, j’ai créé ma propre structure, dans l’optimisation des impôts. Je suis également partenaire de l’enseigne « Pierre & Vacances ». Je vends leurs produits.

Un dernier message à transmettre aux acteurs du club?

Niort est un club qui a maintenant une trentaine de saisons en Ligue 2. Il leur faut un nouveau stade afin d’avoir des ambitions plus grandes. Une montée en Ligue 1 est réaliste. Les Chamois en sont capables. Et que les supporters continuent à les encourager, comme ils ont toujours su le faire. Dans les bons comme dans les mauvais moments.