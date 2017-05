FOOTBALL — TOURNOI INTERNATIONAL U17 DE MONTRICHARD: Deux victoires et quatre défaites pour Mangalkhan VBC 

L'équipe de Mangalkhan VBC, qui a pris part pour la deuxième année consécutive au Tournoi International U17 de Montrichard, en France, rentre au pays lundi. Les protégés de France Pierre ont enregistré deux victoires et quatre défaites. Pour rappel, lors de sa première participation l'année dernière, le club de la banlieue de la Ville Lumière avait été sorti au stade des quarts de finale, en terminant à la 7e place au classement final. Après avoir pris la mesure du Paris Saint Germain sur le score de 2 buts à 1, les Adrien Valère, Donovan Moothoosamy et autres Alexandre Pitchee ont signé quatre revers successifs face à l'ESTAC Troyes (0-1), la sélection 77 (0-1), le Stade Rennais (0-5) et l'équipe de la Guadeloupe (0-1). Pour sa dernière sortie, Mangalkhan s'est imposé contre Montrichard sur le score de 2 buts à 0. À titre d'information, cette compétition est un évènement chaleureux et reconnu au sein de la région montrichardaises. Il l'est également au niveau national puisque le tournoi est agréé par l'Union européenne de Football Association (UEFA) et par la Fédération Française de Football (FFF). Les multiples pays représentés permettent de découvrir différentes approches du football, et de véritables talents. Il réunit chaque année plus d'une centaine de joueurs avec 14 équipes.