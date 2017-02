FOOTBALL -TRANSFERTS : Les gros coups du mercato

Dylan Collignon, Stephen Arthée, Francis Rasoloforinina, Yannick Macoa : tous ont trouvé un nouveau point d'ancrage à l'intersaison. Certains, pour des raisons footballistiques, d'autres pour des raisons que nous n'évoquerons pas ici. Par contre, tous ont le même objectif : briller avec leurs nouvelles couleurs.

Dylan Collignon signe à La Cure Sylvester

Il fallait aux Sylvesters un nouveau portier pour pallier le départ de Yannick Macoa. Giany Bonnatout, remplaçant de luxe de l'ancien gardien, a sorti jusqu'ici quelques prestations fort intéressantes. Il aura désormais de la concurrence, avec le recrutement de Dylan Collignon. Ce dernier, originaire de Belgique, a déjà été appelé en sélection.

« Je connais La Cure Sylvester, pour avoir joué contre eux lorsque j'évoluais avec le Chamarel SC. Le public, l'ambiance au cours des matches, tout ça m'avait plu », avance le nouveau portier. Il connais la somme des attentes qui pèsent sur lui. « J'ai vu que Yannick Macoa était un peu l'idôle du public. Je ne prétends pas prendre sa place. Je veux seulement aider La Cure Sylvester à faire une bonne saison. »

Dans le sillage de ce recrutement, les dirigeants port-louisiens ont acté le contrat du nouvel attaquant Ezekiel Larose, originaire de Rodrigues. Ce dernier évoluait jusqu'à la fin du mois de janvier avec les Baladirou Sharks.

Stephen Arthée à l'Ouest

Stephen Arthée ne portera plus les couleurs de La Cure Sylvester. L'attaquant port-louisien a en effet signé depuis lundi un nouveau contrat avec le Petite Rivière Noire FC. Les raisons de son départ ? « Je pense que j'ai fait le boulot avec La Cure Sylvester. J'ai beaucoup donné et j'ai eu une opportunité à saisir. » L'occasion, pour le buteur de relever de nouveaux défis. « J'entamais ma troisième saison avec La Cure Sylvester. Mais j'ai besoin de nouveaux challenges pour continuer à progresser », explique le joueur.

Francis Rasoloforinina du PRNFC au Cercle de Joachim

Francis Rasoloforinina, emblématique et inamovible défenseur du Petite Rivière Noire FC, est passé au Cercle de Joachim. Une nouvelle qui fait penser que le joueur s'est donné pour mission de sauver l'ancien double champion de Maurice, qui végète depuis le début de la saison dans la deuxième partie du tableau.

« Je voulais changer d'air », dit-il. Après huit ans passés au club de l'Ouest, le moment était en effet venu pour lui de voir ailleurs. Pas sûr cependant que l'herbe y soit plus verte. « Je sais que le Cercle de Joachim est en mauvaise posture. J'espère qu'avec les coéquipiers, nous pourrons redresser la barre. »

Outre l'arrivée du défenseur, le Cercle de Joachim a signé Zoubeir Rummun, en provenance des Grand Bel Air Spurs (D2). Ce dernier, qui évolue comme attaquant, devra apporter de nouvelles options sur le front offensif.

Yannick Macoa passe à l'ASPL 2000

C'est peut-être le transfert le plus surprenant. Yannick Macoa, emblématique n°1 de La Cure Sylvester, a posé ses valises chez le voisin honni ASPL 2000 après que les dirigeants des Sylvesters ont résilié son contrat. Pourtant, le portier, qui avait marqué le tir au but gagnant en finale de la Republic Cup 2015, semble avoir eu du flair. Ses anciens coéquipiers sont descendus à la sixième place et n'ont pas encore gagné depuis le début de l'année.

En outre, il gagne le droit de disputer la Ligue des champions d'Afrique avec les champions en titre. Sa prestation, dimanche contre l'AS Rivière du Rempart — il a sauvé deux tirs à bout portant — semble donner raison aux dirigeants de l'ASPL 2000.

Guiyano Chifonne revient au Savanne SC

Guiyano Chifonne retrouve avec un plaisir non dissimulé le Savanne SC, son club formateur. « Il s'entraîne à deux pas de chez moi », rigole le milieu de terrain, qui a évolué pendant les cinq dernières années au sein du Cercle de Joachim. Il était donc naturel qu'il revienne donner un coup de main au club qui l'a formé et propulsé au-devant de la scène. « J'avais envie de changer d'air. Et ensuite, je veux aider Savanne à se maintenir chez l'élite. »

Le club a en effet recruté du lourd pour cette deuxième partie de saison, puisque Fabien Pithia, le coéquipier de Chifonne au Cercle de Joachim, est lui aussi retourné au Savanne SC, où il retrouvera surtout son frère Fabrice.

Roche-Bois Bolton City : deux arrivées

Roche-Bois Bolton City, dans sa quête d'un attaquant, a signé deux recrues. Il s'agit du Malgache Rija, qui a porté jusqu'à récemment les couleurs de Petite Rivière Noire, et Herzy Calembé, qui évoluait jusqu'à présent sous les couleurs de l'AS Quatre-Bornes. Des renforts de choix pour le leader, qui voulait à tout prix améliorer son secteur offensif.