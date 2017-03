FOOTFIVE — TOURNOI DES MÉDIAS À BAGATELLE : Le Mauricien Ltd sans opposition

La deuxième participation de l'équipe du Mauricien Ltd au tournoi interpresse de FootFive fut la bonne. En effet, éliminé l'année dernière en quarts par la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC), sacrée par la suite championne 2016, Le Mauricien Ltd est revenu cette année mieux armé.

Pour son premier match, ses joueurs ont pris leur revanche face à la MBC de fort belle manière, soit en leur claquant cinq buts, dont un triplé de Grégory Driver. En même temps, on assistait à la défaite surprise de l'express contre Top FM (4-3). Les rouge et blanc, emmenés par un Grégory Driver de gala, ont ensuite fait plier Top FM (4-2), mais perdaient au passage l'une des pièces maîtresses, Joël Achille, sorti sur blessure (fracture de la main gauche).

Après deux matches d'une très grande intensité, la fatigue commençait à se faire sentir. Mais Le Mauricien Ltd avait au sein de son effectif plusieurs remplaçants et l'appui de quelques éléments expérimentés, comme l'ancien international Benjamin Théodore, tenace en défense centrale. Comme quoi, le talent est toujours là malgré le nombre des années. D'ailleurs, les conseils de ce dernier allaient se révéler déterminants pour la suite de la compétition.

Au troisième match, contre Radio Plus, Le Mauricien pouvait se permettre de gérer en deuxième mi-temps. À savoir qu'en première période, les hommes de Benjamin Théodore menaient déjà 5-0. La messe était déjà dite, d'où l'idée de laisser les titulaires récupérer pour le duel suivant face à Radio One.

L'escouade de Radio One (Nicolas Adelson, Mr Love, Thierry Ng, Nicolas Larché, entre autres) entamait la quatrième manche en ayant fait le plein de confiance, ayant plus tôt infligé une sévère correction à Top FM (9-4), qui tout au long du tournoi s'est montré très coriace. Mais le buteur attitré du Mauricien, Grégory Driver, a su saisir les occasions pour faire trembler les filets et porter à 11 le nombre de buts à son actif dans cette compétition. Score final 4-1.

Cette victoire permettait alors au Mauricien de conserver sa première place au classement avec 12 points. Le titre lui tendait les bras et même un nul contre l'express (9 pts) se serait avéré suffisant. L'équipe du quotidien du matin avait un impératif de victoire s'il voulait coiffer Le Mauricien.

Et c'est sous l'hymne emblématique de la Champions League que les deux équipes ont fait leur entrée sur le terrain pour une finale palpitante. L'express, fort de son écrasante victoire face à Radio Plus (9-0) auparavant, débutait le rencontre de la plus belle des manières. Son maître à jouer, Olivier Chapuiset, expédiant le ballon au fond des filets (1-0). Mais ce n'était que partie remise puisque dans les dix dernières minutes du match, Nicolas Jean-Louis remettait les pendules à l'heure (1-1). Et c'est finalement l'intenable Grégory Driver qui donnait la victoire aux siens.

Le Mauricien Ltd terminait ainsi la compétition invaincu (5 victoires sur 5 matches), avec la meilleure défense, le gardien Johan Sandian n'ayant encaissé que cinq buts, de même qu'avec la meilleure attaque, à égalité avec l'express (20 buts).

Les scores :

MBC - Le Mauricien 1-5

Radio One - Radio Plus 4-0

L'express - Top FM 3-4

MBC - Radio Plus 4-0

L'express - Radio One 5-1

Top FM - Le Mauricien 2-4

MBC - L'express 1-2

Le Mauricien - Radio Plus 5-0

Top FM - Radio One 4-9

Radio Plus - L'express 0-9

Radio One - Le Mauricien 1-4

Top FM - MBC 3-2

Le Mauricien - L'express 2-1

Radio Plus - Top FM 3-6

Radio One - MBC 2-6