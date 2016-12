FORCE POLICIÈRE : Convocation au CCID du policier expulsé de la parade

Le policier Bhungsy, qui a été expulsé de l’exercice de promotion aux Casernes centrales hier, a été convoqué au Central Criminal Investigation Department (CCID) ce matin. Il devait y expliquer pourquoi il a exprimé son mécontentement à haute voix en public devant le commissaire de police, Mario Nobin.

Le policier Bhungsy a été convoqué ce matin aux Casernes centrales afin de s’expliquer par rapport au fait qu’il ait haussé la voix en public hier lors de l’exercice de promotion d’officiers de police. Il avait été expulsé de la parade car son uniforme était considéré comme « non conforme » aux règlements. Le policier Bhungsy a déclaré au Mauricien avoir été reçu pour être promu au rang de caporal et qu’il avait porté la chemise qui lui aurait été remise par la force policière, mais que celle-ci ne comportait pas de badge. « Qu’est-ce je pouvais faire ? » se demande ce policier affecté au poste de Montagne-Blanche. « On m’a interdit de participer à cet exercice de promotion, on m’a humilié devant ma famille, en public. On m’a bousculé avant de m’arrêter pendant une quinzaine de minutes. »

Interrogé après l’exercice de promotion, le commissaire de police, Marion Nobin, a déclaré que « nous allons ouvrir une enquête pour savoir ce qui s’est passé ». L’inspecteur Shiva Cooten, du Police Press Office (PPO), a précisé qu’une enquête interne sera initiée. « Le policier concerné n’avait participé à aucune répétition aux Casernes centrales dans le cadre de cet exercice de promotion, à l’inverse de ses collègues. Son comportement est indigne. Pour autant que je sache, tout policier qui se respecte doit obligatoirement être toujours prêt et se préparer bien avant pour n’importe quelle tâche qu’il est appelé à accomplir », a déclaré l’inspecteur Shiva Cooten.

Lors de cet exercice de promotion, 265 policiers, à savoir 244 constables et 21 sub-inspectors, ont été promus en présence de leurs proches. Dans son allocution, Mario Nobin a rappelé à ces officiers que « the community has higher expectations from us as a service provider and agents of law enforcement ». S’ils font partie de ceux qui ont été choisis, a ajouté le commissaire de police, « c’est précisément parce qu’ils sont sincères et ont accompli leur mission jusqu’ici avec satisfaction ».

En ce qui concerne la Police (Membership Trade Union) Act 2016, Mario Nobin a soutenu qu'il s'agit d'une grande première dans l’histoire. « It empowers police officers to engage into constructive participation in providing a safe and conductive environment to all police officers, as well as an enhanced service to our people. »