FORCE POLICIÈRE — NOUVEAU SYNDICAT:All Police Officers Unity voit le jour

Après l’Union policière (UP), dont le président est l’assistant surintendant de police Hector Tuyau, et le Police Officers Solidarity Group (POSG), qui a pour président l’inspecteur Jaylall Boojhawon, une nouvelle force syndicale connue comme le All Police Officers Unity (APOU) vient de voir le jour.

L’inspecteur Maudarbocus Mohamed, le porte-parole de ce syndicat, veut se dissocier complètement de la démarche de l’UP et la POSG. « Nous respectons le travail qu’ils font. Cependant, nos membres veulent que nous défendions la force policière et non créer des conflits et de la confusion. Qu’on le veuille ou non, notre tâche consiste à faire respecter la loi. Mais lorsqu’on revendique nos droits, je crois qu’il est important que nous nous adressions aux autorités concernées de manière civilisée et non avec de l’agressivité. Il est de notre devoir de donner une nouvelle image à la force policière », a-t-il insisté avant de s’appuyer sur l’un des objectifs de son syndicat qui, dit-il, va tout mettre en oeuvre pour la « promotion of constructive dialogue for the regulation of the employment relation between Police Officers and Police Management », et qui vise également à « establish a permanent and constant interaction among all ranks of Police service ».

Le porte-parole de ce nouveau syndicat suggère la mise sur pied d’une fédération pour regrouper toute la force policière à Rodrigues. « Ils ont leur propre spécificité. Il faut étudier cette possibilité et créer une plate-forme où ils pourront exprimer leurs doléances et formuler des suggestions pour leur bien-être ».

Autre point soulevé, la mise en place d’une Police Labour Relation Unit (PLRU), comme au Canada, qui a pour mission de « recueillir toutes les doléances de la force policière, les analyser et ensuite faire un suivi régulier et avec, à la tête, un commandant et un conseiller légal ».

L’inspecteur Maudarbocus rappelle que les policiers qui souhaitent adhérer à ce nouveau syndicat peuvent le faire « without any membership or any monthly contribution », moyennant seulement une roupie symbolique.

La mise sur pied de nouveaux syndicats a commencé il y a trois mois, soit depuis que la Police Membership Trade ACT a été votée à l’Assemblée nationale en novembre de l’année dernière. Cette nouvelle législation autorise la police à se syndiquer.