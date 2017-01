FORCE POLICIÈRE - A VACOAS : Exercice de recrutement démarré hier

La Public Service Commission and Disciplines Forces Service Commission a démarré un exercice de recrutement des « Police constables », hier au SMF Warriors’ Rest, à Vacoas. 340 postes sont à pourvoir. Ce matin, une visite guidée de la presse pour mieux comprendre les procédures de qualification des candidats a été organisée par l’autorité en présence de sa présidente, Nirmala Boodhoo et de son assistant secrétaire, Satyavrat Chooromoney, à Vacoas.

À 10 h 30 hier matin, quelque 200 intéressés par le poste, des hommes âgés de 18 à 28 ans et détenant un School Certificate avec une réussite dans les mathématiques et l’anglais, étaient présents au siège de la SMF à Vacoas. Selon M. Chooromoney, « d’ici à la fermeture, soit à 14 heures, nous attendons de recevoir quelque 500 candidats ». Il précise que l’exercice démarré hier concerne seulement les hommes et que la journée d’aujourd’hui était réservée à ceux dont le patronyme commence par la lettre b.

Bien que de nombreux candidats soient arrivés sur place tôt, la porte des lieux s’est ouverte sur le coup de 9 heures pour le démarrage de la sélection qui commence par la vérification des cartes d’identité et un briefing. Il y a ensuite l’étape de la première mensuration. Le candidat doit mesurer au minimum 169,5 centimètres avec chaussures et détenir les qualifications requises pour passer cette première étape. « S’il ne fait pas au minimum 169,5 cm, il est appelé à signer un formulaire de disqualification. Il sait pourquoi il est disqualifié. Tout se fait dans la transparence. Les autres passent ensuite à l’étape de la vérification des résultats et le remplissage des formulaires d’application », indique M. Chooromoney. Une photo est affixée sur son formulaire et il passe ensuite un deuxième exercice de mensuration. « Cette fois-ci c’est pour avoir la taille précise. Il doit faire 1 m 70 de haut, sans chaussures et chaussettes, torse nu avec un tour de poitrine minimum de 84 centimètres lorsqu’il inspire », poursuit l’assistant secrétaire de la commission. Il précise que « ceux ayant des tatouages qui seront visibles (extensive tattoos) une fois en uniforme sont également disqualifiés ». Quatre panels ont été constitués pour cela. Après avoir passé ces tests, le candidat retenu reçoit une PAT letter qui est une « physical aptitude test letter » sur laquelle il est convoqué pour un contrôle de ses aptitudes physiques. À chaque étape, lorsqu’un candidat est disqualifié, « on lui explique pourquoi et il appose sa signature sur la declaration form ».

M. Chooromoney indique que le recrutement dans la force policière se fait lorsqu’il y a une demande. Le dernier exercice de sélection a eu lieu en février 2016 et le recrutement a eu lieu en juin 2016. Une fois la sélection des hommes terminée, les femmes seront appelées à se présenter sur place. La sélection démarrera le 30 janvier et durera une dizaine de jours.

« Mon souhait, tout le temps, a été de servir mon pays et là, j’ai l’occasion de postuler pour », nous affirme Dev Beeharry. Ce coiffeur de 22 ans ayant suivi une formation en Angleterre et habitant Trou-d’Eau-Douce est arrivé à l’heure convenue. Il compte poursuivre la coiffure comme un passe-temps s’il est recruté. Jordan Bapomme, 22 ans, de Cité-Vallijee, est aussi animé par la volonté de servir son pays.

Lors de son intervention à cette occasion, Nirmala Boodhoo a indiqué que le recrutement qui a lieu en ce moment s’inscrit dans le cadre d’« une recomposition de la DFSC en octobre 2016 ». Selon elle, une nouvelle commission signifie « un nouveau souffle, une nouvelle vision ». Elle indique que la force policière est dans une démarche de rebranding qui s’est imposée suite à « des récents cas de misconduct relevés parmi quelques membres ». La commission, dit-elle, souhaite montrer la véritable image de la force policière pour que le public n’ait pas une perception erronée du secteur en se fondant sur quelques cas malheureux et exceptionnels. « C’est essentiel de recadrer l’attention des gens sur le fait qu’être policier, c’est avant tout être au service de la nation ». Elle souligne quelques changements au niveau des critères de recrutement : l’âge des postulants passe de 25 à 28 ans et il y a eu l’abolition de l’indice de masse corporelle (IMC), « ce qui donnera la chance à plus de personnes de postuler ».

Après cet exercice et les tests d’aptitudes physiques, les candidats passeront d’autres épreuves dont des tests médicaux et une interview. Cette année, la commission fera également appel à « un psychologue comme assesseur externe pour mieux évaluer les aptitudes psychiques des candidats et ainsi recruter les candidats les plus appropriés pour honorer l’uniforme ».

Après Maurice, la commission fera le même exercice à Rodrigues pour ceux qui souhaitent se joindre à la force policière.