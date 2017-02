FORCES DE L’ORDRE : Cérémonie de fermeture du Cutlass Express 2017 cet après-midi

La cérémonie de clôture du Cutlass Express 2017 était prévue pour cet après-midi à 13h45 à la National Coast Guard (NCG) Maritime Training Establishment, Le Chaland, en présence des participants, du Commissaire de Police, Mario Nobin, et de l’Arrière-amiral Duane, de la marine américaine.

Le Cutlass Express 2017 est un atelier de travail qui a lieu dans l’île depuis la semaine dernière et auquel ont participé des représentants des Seychelles, des Comores, du Danemark, de Madagascar, du Kenya, de Djibouti, de la Tanzanie, du Mozambique, de l’Ouganda et des États-Unis. Cet atelier était sponsorisé par l’US Africa Command (AFRICOM). L’exercice visait à améliorer les capacités de sécurité maritime, le partage des connaissances de tout un chacun et le renforcement des liens des participants. Du 30 janvier et le 8 février, un exercice de formation sur le terrain a eu lieu à Maurice, avec nos services de police comme coordinateurs principaux. La cérémonie d’ouverture de cet atelier de travail s’était tenue à 10h, mardi, à la Coast Guard Training School, au Chaland. L’invitée principale était la chargée d’affaires de l’ambassade américaine, Melanie Anne Zimmerman.

Le Cutlass Express est une initiative qui vise à promouvoir une meilleure compréhension des dangers entourant la zone maritime, au niveau du trafic de drogue, de la piraterie ou autres activités criminelles. Elle a pour but d’assurer la sécurité maritime et d’aider les pays participants à répondre de manière efficace à ces problèmes. « It is imperative upon all of us to collectively fight these nefarious activities which could only be achieved through better understanding of each other’s maritime concept of operations. »