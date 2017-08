Formation: Constance Belle Mare Plage célèbre la réussite de ses employés

Le groupe Constance Hotels, Resorts & Golf tient à coeur le bien-être de ces employés. Demain, le groupe célèbrera les 26 ans de carrière de Claude Narain, Senior Training & External Relations Advisor au Constance Hospitality Training Centre, ainsi que la consécration de Brigilla Ramdalee, diplômée du MITD et employée de l’hôtel qui a été élue “Best Candidate in Bakery” au National Certificate Level 3 (NC3). L’événement se tiendra à la salle de conférences du Constance Belle Mare Plage à 10 heures.

Nomination: Le groupe Gamma renforce son équipe

Le groupe Gamma consolide son équipe avec la nomination de Geoffroy Dedieu au poste de directeur général depuis le 1er aout et de Twalha Dhunoo, directeur financier depuis peu. Carl Ah Teck, P.-D.G du groupe reste en poste jusqu’à la prochaine assemblé générale. Selon lui, la nomination de professionnels pour diriger le groupe est une priorité depuis 2015. « C’est dans cette optique que nous accueillons Geoffroy Dedieu comme nouveau directeur général. Avec Twalha Dhunnoo, il représente la nouvelle génération d’employés en qui nous avons pleinement confiance pour poursuivre nos efforts de diversification et d’expansion au-delà de Maurice », dit-il. Geoffroy Dedieu, âgé de 48 ans, compte déjà une riche carrière internationale dans le secteur bancaire et financier. En tant que directeur général, il aura la responsabilité de mettre en place la vision stratégique du groupe et ainsi poursuivre sa diversification. D’ailleurs, le groupe compte explorer de nouveaux secteurs d’activités stratégiques. Titulaire d’une maîtrise de droit, Geoffroy Dedieu est aussi diplômé de l’Institut européen d’administration des affaires (INSEAD) et un planificateur financier agréé (France), membre du Chartered Institute for Securities and Investments du Royaume-Uni.

Quant à Twalha Dhunnoo, il est titulaire d’une maîtrise en ingénierie de l’Université de Cambridge. Il est également un Fellow Chartered Accountant (FCA) de l’Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).

Aviation: Veling achète et loue un nouveau A380 à Emirates

La compagnie mauricienne de leasing d’avions, Veling, a fait l’acquisition d’un nouvel Airbus A380 et loué à Emirates. La livraison de cet avion neuf a été faite le mois dernier à l’Airbus Delivery Centre en Allemagne. « Veling a l’ambition de faire de l’A380 un pilier de son parc d’avions dans des conditions concurrentielles. Nous sommes honorées d’avoir comme partenaire Emirates et nous espérons travailler avec des institutions financières globales pour élargir la base de capital à laquelle Emirates a accès », soutiennent Uday Nayak et Nirvan Veerasamy, cofondateurs de Veling. L’achat de l’avion a été financé par la Dubai Islamic Bank et la State Bank of Mauritius. Pour, Nirmal Govindadas, Senior Vice-President Corporate Treasury chez Emirates Airline, la compagnie a une longue collaboration avec Veling, qui a débuté avec la vente et la location d’un B777-200s il y a huit ans. « Nous sommes heureux de nous être associés à Veling pour ce deuxième A380. La stratégie d’Emirates pour financer sa flotte a pour but de maintenir un portefeuille diversifié et homogène utilisant une base élargie de sources financières et de financiers à travers le monde », dit-il.