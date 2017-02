FORMATION CONTINUE: Le MIE lance son campus virtuel

La plateforme en ligne du Mauritius Institute of Education (MIE) a été lancée mercredi dernier, l’objectif étant de permettre aux enseignants et aux étudiants d’avoir accès à des ressources et de partager les idées avec leurs collègues. Cette démarche s’inscrit dans la logique de la formation continue.

Après la mise en ligne des manuels du primaire l’année dernière, le MIE innove une nouvelle fois avec le lancement de son campus virtuel. Ce projet a été concrétisé avec la collaboration de Microsoft Research India Lab, dont le directeur, Sriram Rajamani, a également fait le déplacement pour l’occasion. Cette plateforme en ligne, a précisé le directeur du MIE, le Dr Om Varma, fait partie d’une série d’innovations utilisant l’outil informatique. Il a cité le lancement du site Web de l’institution dans les années 90’ jusqu’à la mise en ligne des manuels du primaire l’année dernière. Cette année encore, le MIE a renforcé cet aspect, avec la mise en ligne de nouveaux manuels ainsi que des livrets de l’enseignant. « En 2018, nous prévoyons la mise en place de classes virtuelles. Nous comptons une fois de plus sur le soutien de Microsoft pour nous aider à atteindre nos objectifs. »

Le campus virtuel du MIE donnera un accès gratuit aux enseignants et aux étudiants à différentes ressources, allant des présentations aux vidéos, entre autres. Pour y avoir accès, les utilisateurs devront s’inscrire sur le site. Om Varma met l’accent sur l’interaction et se dit convaincu que cette plateforme apportera des changements dans le domaine de l’enseignement. De même, a-t-il ajouté, le MIE est en train de chercher des solutions afin de satisfaire les attentes du gouvernement dans le cadre de la réforme de l’éducation. Le campus virtuel s’inscrit dans cette démarche.

Procédant au lancement du MIE Virtual Campus mercredi dernier, la ministre de l’Education, Leela Devi Dookun, a abondé dans le même sens. « Le renforcement des capacités des enseignants est l’un des aspects les plus importants de la réforme. » Elle a ajouté que la classe traditionnelle est appelée à changer avec l’évolution technologique. « Aujourd’hui, les jeunes sont très portés vers les outils et gadgets électroniques. Il faut donc utiliser ces moyens pour les intéresser à l’apprentissage. »

De même, a-t-elle ajouté, les apprenants doivent développer l’esprit critique et le sens de l’innovation. « Il n’est plus question de “business as usual”. Il faut innover et s’adapter à l’évolution. » Faisant un parallèle avec les dix métiers de l’avenir les plus cités en 2010, elle relève que la majorité d’entre eux n’existaient même pas en 2000. Elle est d’avis que l’éducation, aujourd’hui, doit donner les outils pour être autonomes.

La ministre a également précisé que la réforme s’inscrit dans cette perspective et vise à donner une chance égale à tous les enfants. Pour accéder à la plateforme, rendez-vous sur ecampus.mie.ac.mu.