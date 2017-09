FORMATION CROISIÉRISTE : La Royal Carribean Ltd en mission à Maurice

Une centaine d’étudiants de G2ACAMAS bénéficieront de séances d’entretien des recruteurs de la Royal Carribean Ltd. Cette initiative de l’académie et de CSCS International Manning permettra à ces jeunes de se trouver un emploi sur les paquebots de luxes de la Royal Caribbean International.

La Royal Caribbean International est une compagnie maritime américano-norvégienne, basée à Miami, en Floride, spécialisée dans les navires de croisières. Les entretiens d’embauche se dérouleront pendant une semaine, du 1 er au 7 septembre au siège de G2ACAMAS, à Quatre-Bornes.

Pour rappel, G2ACAMAS et CSCS International Manning ont lancé en 2016 une formation taillée sur mesure dans la filière “Hotel & Cruise”. Quelque 250 étudiants ont bénéficié de cette formation spécialement conçue pour ceux qui veulent faire carrière dans le domaine des croisiéristes et dans le domaine de l’hôtellerie.

“Nos cours se démarquent par leur qualité et le résultat une fois nos étudiants en poste. Nous leur offrons, en effet, toutes les connaissances théoriques et techniques qui leur permettent d’accéder aux différents postes à pourvoir sur les bateaux de croisières”, déclare Waheeda Serally, Business Development & Marketing Manager de G2ACAMAS.