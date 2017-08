FORMATION—Le Dr Kevin Gaskell anime une « Master Class »

L'hôtel Ravenala Attitude, Balaclava, accueillera le 17 octobre prochain le Dr Kevin Gaskell. Cet ancien CEO de Porsche, BMW et Lamborghini y animera une « Master Class » d'une journée pour les opérateurs du secteur privé sur le thème “Inspiring & engineering your organization to World Class”. Une initiative de l'institution tertiaire de formation Whitefield Business School de Curepipe.

« Cette année, pour notre Master Class, nous avons l'honneur d'accueillir au Ravenala Attitude, Balaclava, l'ancien CEO de Porsche, BMW et Lamborghini, le Dr Kevin Gaskell », a annoncé hier Kevin Chuttur, executive chairman de la Whitefield Business School, lors d'une rencontre avec la presse au Flying Dodo, Bagatelle. Il était pour l'occasion entouré de Sachita Heetun, Subheer Ramnoruth, Noor Al Haq Soomally et Dorella Joson, respectivement manager, director, assistant director et executive counselor de cette institution tertiaire de formation.

« En tant que CEO, président et fondateur d'entreprises, Kevin Gaskell a connu un succès phénoménal dans des secteurs aussi variés que l'automobile, l'informatique, la technologie, l'industrie, le “brand marketing” et les services, entre autres. Tant de flexibilité et de capacité d'adaptation ont fait de lui un leader des plus brillants et charismatiques », a ajouté Kevin Chuttur. « À 32 ans, il a tiré Porsche de la faillite en faisant de la marque un leader dans le monde de l'automobile. De même, en quatre ans, en tant que managing director de BMW (Grande-Bretagne), il a mené cette entreprise à réaliser des profits records de 500% », s'est-il félicité. « Rencontrer et pouvoir discuter de façon interactive avec un leader d'une telle envergure est un privilège donné à peu d'entrepreneurs mauriciens », a-t-il ajouté.

Le thème de cette journée de formation, a poursuivi l'executive chairman, sera “Inspiring & engineering your organization to World Class”. « Il expliquera, entre autres, comment des gens ordinaires peuvent produire des résultats extraordinaires et comment prendre des décisions positives pour réussir. Il élaborera aussi sur la manière de mettre en place un processus “visible” pour que chaque employé puisse apporter positivement sa contribution au succès de l'entreprise. Ou encore comment céder le pouvoir et créer des leaders à chaque niveau de l'entreprise. Et, enfin, sur la “magie d'un succès partagé” », a-t-il repris.

Pour illustrer les qualités de leader de Kevin Gaskell, le director, Subheer Ramnoruth, a, lui, cité des phrases clés du formateur et conférencier : « “Je l'ai fait avec la même équipe !”, a-t-il dit de son succès chez Porsche. Ou encore : “Il faut créer une plateforme où les employés peuvent contribuer au succès de l'entreprise et se sentir valorisés; ils feront des miracles pour vous !”. »

Noor Al Haq Soomally a pour sa part élaboré sur la manière de réserver sa place pour la formation : « Tout se fait en ligne. Il suffit d'aller sur la page internet (www.whitefieldedu.com) », a-t-il dit, avant d'annoncer que cette conférence est approuvée par la Mauritius Qualification Authority (MQA) et que les frais de participation sont remboursés à 60% par la Human Resource Development Corporation (HRDC). Enfin, intervenant à son tour, Sachita Heetun a annoncé qu'on peut réserver quatre types de sièges, notamment VIP (Rs 15 500), Platinium (Rs 12 500) et Gold (Rs 9 750). « Il y a aussi un tarif spécial pour les étudiants ! », a-t-elle indiqué.