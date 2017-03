FORMATION: Enthousiasme des jeunes pour les bateaux de croisière

Former les jeunes pour travailler sur les bateaux de croisière. C’est ce que propose le ministère de l’Économie océanique, des Ressources marines, de la Pêche et du Secteur maritime, en collaboration avec le Human Resource Development Council (HRDC). Hier matin, une journée portes ouvertes a été organisée pour mieux informer les jeunes sur les différentes possibilités de carrière. Les autorités souhaitent former un millier de jeunes pour ce secteur.

C’était la grosse foule hier matin à la Cyber Tour d’Ébène où se tenait la journée portes ouvertes sur les métiers du secteur des croisières. Les jeunes étaient entassés à l’entrée de la salle, rendant l’accès difficile. Le ministre Prem Koonjoo a invité les jeunes à se lancer dans ce secteur vu les différents avantages qu’il présente, notamment en termes de salaire. Toutefois, il a appelé à la responsabilité de tout à chacun, rappelant qu’ils sont des ambassadeurs du pays. « Il s’agit d’un secteur prometteur et les Mauriciens sont avantagés car ils sont bilingues. Il faut savoir saisir cette opportunité, tout en profitant pour voyager à travers le monde et bénéficier d’un bon salaire. »

Prem Koonjoo a rappelé que son ministère a initié cette formation depuis l’année dernière. Deux groupes de 800 personnes ont été formés. « Cette année je pense que nous allons largement dépasser ce nombre. Cela démontre qu’il y a un enthousiasme des jeunes pour ce secteur. Nous sommes sur la bonne voie. »

Dans le cadre du National Skills Development Programme, dont l’objectif est de former 4 000 jeunes pour les secteurs en demande, il est prévu d’inclure une formation pour travailler sur les bateaux de croisière à l’intention d’un millier de jeunes. Les enregistrements ont démarré hier matin. C’est le HRDC qui est responsable de ce programme. Raj Auckloo, son directeur, avance : « Les opérateurs cherchent des personnes qualifiées. Nous voulons ainsi former les jeunes sans emploi afin qu’ils puissent se positionner dans ce secteur. »

Un prochain groupe de 400 jeunes débutera la formation dans des spécialités différentes : coiffure, esthétique, manucure, massage et cuisine. Au cours de leur formation, les jeunes seront placés dans leurs secteurs respectifs et toucheront une allocation de Rs 5 000 par mois, plus Rs 1 000 pour les frais de transport. Les cours seront dispensés à la Mauritius Maritime Training Academy et dureront 22 jours.

Parmi les jeunes qui ont fait le déplacement, certains travaillent déjà dans le secteur de l’hôtellerie. À l’exemple d’Ali, en quête d’une nouvelle expérience. « Je travaille déjà comme cuisinier dans un hôtel. Je suis venu voir s’il y a une possibilité de me faire embaucher sur un bateau de croisière, car je veux tenter une nouvelle expérience. J’ai déjà la formation qu’il faut. » Ce dernier ne cache pas que la possibilité de voyager et les salaires pratiqués l’attirent vers ce secteur.

Aurélie est elle aussi venue tenter sa chance. Elle a déjà une formation en cuisine et vise le secteur des croisières pour gagner plus d’argent. Le fait de devoir quitter sa famille à terre pour s’embarquer dans une telle aventure ne l’effraie pas car, dit-elle, « je prépare mon avenir. »