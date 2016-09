FORMATION : Les pêcheurs amateurs dans le flou

Cela fait des années qu’ils attendent de recevoir leurs cartes de pêcheur pour régulariser leur situation. L’annonce de l’ouverture du Fisheries Training and Extension Centre, à Pointe-aux-Sables, pour des nouveaux cours leur avait donné espoir. Toutefois, les mois passent et ces pêcheurs se disent dans le flou. Ils attendent une réponse du ministre de la Pêche pour les éclairer sur leur avenir.

Alors même que se tient la conférence sur l’économie bleue, ces pêcheurs amateurs se sentent délaissés car ils peinent à joindre les deux bouts. Depuis des années, ils peinent à obtenir une carte de pêcheur professionnel. Avec l’annonce faite dans le Budget 2016-17 concernant les cours au centre de Pointe-aux-Sables, ils avaient retrouvé espoir. Mais plus d’un mois après, ils attendent toujours. « L’ennui, c’est qu’en plusieurs occasions, on nous a dit que l’école allait s’ouvrir. Dans un premier temps, c’était prévu pour le mois de février, ensuite, c’est devenu août. Nous sommes dans le flou. »

Selon les règlements, pour obtenir une carte de pêcheur professionnel, il faut d’abord suivre une formation. Or, cela fait plusieurs années que le centre n’a pas dispensé de cours. Ces pêcheurs dits « amateurs » se retrouvent contraints de travailler dans une situation irrégulière. « Qui plus est, sans carte, nous n’avons pas droit aux allocations que perçoivent les autres pêcheurs en période de mauvais temps. » Ces pêcheurs réclament au ministère de la Pêche que les cours commencent dans les meilleurs délais. « Si on ne veut plus octroyer de nouvelles cartes de pêcheurs, au moins qu’on nous mette au courant ou qu’on nous propose un travail alternatif. » Ils avaient prévu de rencontrer le ministre de la Pêche hier pour discuter de leur situation. Mais avec la tenue de la conférence sur l’économie océanique, tout le calendrier a été chamboulé.