FORMATION : Le Pr Ashish Nanda animera deux conférences à Maurice

Ashish Nanda, ex-directeur de l’Indian Institute of Management (IIM) et affilié à l’Université de Harvard en tant que professeur à la Harvard Law School et Harvard Business School Executive Education Fellow, animera deux conférences à Maurice les 17 et 18 août au Sugar Beach Hotel. Le Pr Ashish Nanda se penchera sur les thématiques de “Collaborating Across Boundaries in Financial Services” et “Leading Professional Service Firms”. Ces ateliers sont organisés par la société Virtuose en collaboration avec Stepmedia.

La session du 17 août touchera aux services financiers, plus précisément aux différentes façons à travers lesquelles les institutions financières peuvent devenir plus compétitives en étendant leurs collaborations et leurs expertises au-delà des frontières géographiques. Le deuxième jour portera sur le capital humain, qui représente sans doute l'actif le plus important des firmes de services professionnels (Professional Service Firms). La gestion du personnel dans ces types d’entreprises requiert des qualités de leadership distinctes afin de tirer le maximum de la productivité des professionnels. Sur les deux jours, les participants pourront élargir leurs connaissances à travers une série d’études de cas et de débats proposés par Ashish Nanda.

Ce dernier était directeur de l'Indian Institute of Management Ahmedabad (IIMA) en Inde jusqu'en avril 2017. L'IIMA est considérée comme la plus prestigieuse école de gestion de l'Inde. Ashish Nanda a également exercé à la Harvard Law School pendant sept ans et, auparavant, avait siégé comme membre de la faculté de Harvard Business School pendant 13 ans, où il a enseigné en MBA, DBA et Executive Education, y compris en “Leadership in Professional Services” et “Owners Presidents Managers”.