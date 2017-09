FORMATION PROFESSIONNELLE : Le FDI s'expose

Le ministre de l’Industrie Ashit Gungah, a participé hier matin à une exposition des étudiants en dernière année du Fashion and Design Institute à Ébène. Il relève que les travaux des élèves sont impressionnants. « Nos jeunes sont talentueux et ils ont l’occasion de s'exprimer et de développer leurs travaux », a-t-il déclaré. Pour lui, « l’innovation et la créativité des jeunes sont essentielles à l’avenir de Maurice ».

Par ailleurs, l’intégration de l’école de bijouterie au Fashion and Design Institute deviendra bientôt réalité. « Nous ne pouvons pas séparer la mode, le design et la bijouterie », argue le ministre. De nouveaux cours seront ainsi dispensés par l’institut si les jeunes expriment leurs intérêts pour une matière. Selon le ministre, les produits mauriciens sont appréciés à l’étranger, d’où la formation accordée aux jeunes, surtout en bijouterie. Il précise que la majorité de ceux formés dans un secteur créatif ne peine pas à trouver de l'emploi.

Le Fashion and Design Institute organise une exposition chaque année. Ils sont environ 40 étudiants à y exposer leurs travaux sur différents thèmes. L’objectif de cet événement est d’établir un premier contact entre les étudiants et l’industrie. Lors de cet événement, des séances d’entretiens ont été organisées entre les employeurs et le secteur créatif. Les travaux exposés ont été produits par différents départements dans les domaines de la peinture, la photographie, l’illustration, l’animation, la communication visuelle, la mode, la sculpture et les produits d’intérieur.