FORMATION PROFESSIONNELLE : La CNUCED organise un programme de formation pour les hauts fonctionnaires

La Conférence pour le commerce et le développement (CNUCED) organise depuis hier un programme de formation à l'Université de Maurice. Placée sur le thème “Issues on the International Economic Agenda for Africa”, cette formation est destinée aux diplomates, décideurs et administrateurs publics. L'objectif est d'inculquer les meilleures pratiques en matière de politiques économiques pour développer le continent.

C'est le ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, qui a procédé à l'ouverture officielle du séminaire. Pour lui, l’ordre mondial vit en ce moment une fin de cycle caractérisée par un environnement économique des plus incertains. Les effets de la crise mondiale perdurent. « Il serait imprudent de prétendre qu’il s’agit d’une récession conventionnelle », observe le ministre Lutchmeenaraidoo. Ce dernier estime que l’endettement effréné des pays durant la crise met aujourd’hui tout le système financier et l’ordre économique mondial en péril. « Après neuf ans, nous ne sommes pas encore sortis de la crise », fait-il ressortir.

Le ministre des affaires étrangères a attiré l'attention sur le fait que la fragilité de la croissance mondiale a une incidence notable sur la situation économique de Maurice. « Le pays se doit de remodeler son économie pour sortir du “mid-income trap” », a-t-il dit. Il a rappelé que le gouvernement a conçu une nouvelle architecture de l’économie reposant sur trois piliers : l’économie bleue, le Maritime Hub et le rapprochement avec la région et l’Afrique continentale. Maurice, soutient le ministre, doit pouvoir explorer « l’immense potentiel » de sa zone économique exclusive de 2,3 millions de kilomètres carrés.

Il a également parlé de l'agenda Afrique du gouvernement, qui a pour objectif d’élargir son espace économique et de développer de nouvelles sources de croissance et de création d’emplois. Ainsi, des instruments – tels des commissions mixtes permanentes avec des pays pairs, tels le Kenya, le Ghana, le Sénégal, l’Afrique du Sud et l’Éthiopie – sont mis en place pour faciliter la coopération bilatérale autour des axes d’intérêt commun.

Maurice entend jouer un rôle stratégique pour canaliser les capitaux internationaux vers les pays africains afin de développer les industries, l’infrastructure et les services publics, en misant notamment sur les atouts de son centre financier.

Par ailleurs, Maurice met en place des zones économiques spéciales au Sénégal et au Ghana et projette de faire de même à Madagascar. Ces chantiers mobiliseront des investissements internationaux de grande envergure et s'inscrivent dans le droit fil de l’intégration régionale.