FORMATION : Le Social Media Marketing sous toutes ses coutures

Atelcom envisage de faire découvrir et mieux exploiter l’univers du Social Media Marketing aux professionnels de la communication, soucieux de prendre en main ces plateformes qui révolutionnent la relation des fournisseurs avec leurs marchés. Le pôle formation du cabinet de conseils en relations publiques Advantedge PR a fait appel à Alison Battisby, experte en marketing des médias sociaux et fondatrice de l’agence Avocado Social de Londres. L’atelier de formation est prévu sur deux jours, les 8 et 9 novembre, au Domaine des Aubineaux, à Curepipe.

Cette formation opérationnelle sera basée sur des ateliers pratiques et le consulting personnalisé. L’atelier s’intéressera aux derniers outils et techniques disponibles pour affiner la stratégie de contenu, améliorer les pratiques de gestion sur les plateformes en ligne et optimiser les performances de marketing sur les réseaux sociaux. Le programme est aussi composé de mises en pratique et d’exemples de dispositifs les plus couramment utilisés.

« Le marketing des réseaux sociaux doit être pratiqué en fonction des enjeux de son marché et de ses objectifs propres, car chaque média social a ses avantages et ses inconvénients. Pour être efficace, il ne suffit pas de connaître les outils, il faut trouver le bon », soutient Percy Kamanah, directeur d’Advantedge PR. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Google + ou encore Snapchat, l’atelier s’intéressera aux plates-formes existantes et émergentes.

Alison Battisby se dit enthousiaste à l’idée d’animer une telle formation à Maurice, « un pays émergent dont l’économie reflète le dynamisme de ses entreprises ». Et de pouvoir fournir des pistes pour que celles-ci développent une stratégie réussie. Consultante en réseaux sociaux et fondatrice d’Avocado Social, la formatrice a collaboré à plusieurs projets de réseaux sociaux innovants pour des marques telles que Nokia, Estee Lauder et Pringles.