FORMATION TERTIAIRE : L’Université des Mascareignes veut devenir un centre d’excellence

L’Université des Mascareignes ambitionne d’être un centre d’excellence dans la formation sur l’utilisation des réfrigérants naturels. Dans ce contexte, sa Faculté de Développement durable et d’Ingénierie a organisé un atelier de travail les 13 au 15 septembre derniers à l’intention des professionnels du secteur de la réfrigération commerciale. Par ailleurs, lors de l’ouverture de l’atelier, un accord de principe a été signé entre le ministère de l’Environnement et l’université en vue d’encourager la recherche et la formation sur l’utilisation des fluides naturels.

L’atelier de travail sur les réfrigérants avait pour but de familiariser les participants sur l’utilisation du dioxyde de carbone comme réfrigérant dans les systèmes de refroidissement. Les réfrigérants naturels tels que le dioxyde de carbone s’imposent en effet aujourd’hui comme une alternative incontournable pour le remplacement des hydrochlorofluorocarbures (HCF) actuellement utilisés dans les systèmes de réfrigération des supermarchés. Les HCF ont un impact sur la couche d’ozone et sont contrôlés depuis le 1er janvier 2013 et leur utilisation sera interdite en 2030.

Le campus de Camp-Levieux dispose ainsi désormais d’une installation dédiée à la formation et la recherche fonctionnant avec du dioxyde de carbone. L’équipement a été financé par le Fonds multilatéral pour l’implémentation du protocole de Montréal à travers le HCFC Phase out Management Plan (HPMP) pour Maurice.

Dans le cadre de la Journée mondiale de la Protection de la Couche d’ozone, célébrée le 16 septembre, le ministre Alain Wong a salué l’initiative de l’UDM de former les professionnels du secteur. Selon lui, Maurice est en voie de devenir un centre d’excellence pour la formation sur les réfrigérants naturels.

Pour sa part, Jessen Sooben, chargé de cours à la Faculté de Développement durable et d’Ingénierie, explique que « l’adoption future des réfrigérants naturels dans le secteur de la réfrigération à Maurice contribuera de manière significative à une diminution des émissions de gaz à effet de serre. A l’Université des Mascareignes, nous avons mis en place une plateforme de recherche et de formation sur les fluides frigorigènes naturels et on souhaite apporter aux techniciens et ingénieurs de ce secteur les connaissances nécessaires pour qu’ils puissent les implémenter pour une meilleure efficacité énergétique ».

L’atelier de travail a bénéficié en outre de la collaboration de la firme sud-africaine Commercial Refrigeration Services. Selon Wynand Groenewald, le Head of Engineering de cette société, « d’un point de vue économique, les firmes locales pourront exploiter un nouveau marché. Cela ouvre également les portes pour des entrepreneurs qui souhaitent se spécialiser dans le secteur de la réfrigération. D’un point de vue environnemental, l’utilisation des fluides naturels aidera les entreprises à réduire leur consommation énergétique et ainsi réduire le coût de l’électricité. Il y aura également des opportunités pour la formation et le développement des compétences ».