FORMATION - Total Mauritius-UOM : accord de coopération de trois ans

L’Univerité de Maurice (UoM) et la compagnie pétrolière Total Mauritius ont signé récemment un accord de coopération de trois ans permettant à de jeunes universitaires de bénéficier d’une formation en entreprise dans divers domaines et éventuellement d’être embauchés.

L’accord qui a été paraphé par le vice-chancelier de l’UoM, le Professeur Dhanjay Jhurry, et le directeur général de Total Mauritius, Peyami Oven, cadre avec le programme « Young Graduate » lancé en 2013 par la direction Afrique de la branche Marketing & Services de Total. Dans les milieux de la compagnie pétrolière, on soutient que ce programme est un exemple concret de l’engagement du groupe Total en faveur de l’éducation et de la formation professionnelle. Le programme propose aux jeunes stagiaires une expérience professionnelle de 18 mois dont une partie à l’international. Cinq diplômés de l’UoM ont pu bénéficier de ce programme, dont Aradhana Beeharry, qui complète actuellement la deuxième phase de sa formation dans le domaine de la Finance au sein de Total Côte d’Ivoire. Un autre diplômé en ingénierie, Shanmooga Samy, a rejoint la direction des Opérations.

La formation proposée aux étudiants de l’UoM touche plusieurs domaines : ingénierie, finance, commerce, gestion des ressources humaines, sécurité, entre autres. « En tant qu’acteur local responsable et engagé dans la durée, renforcer les compétences, partager notre expertise et repérer les talents de demain s’inscrit pleinement dans notre stratégie », souligne Peyami Oven, dans un communiqué de presse. Ce dernier indique que le programme Young Graduate a permis de former à Maurice de jeunes diplômés à un métier et « de leur donner l’opportunité de vivre une expérience unique qui leur facilitera l’accès au marché du travail ». En 2016, Total Mauritius avait accueilli une vingtaine d’étudiants et de jeunes diplômés, dont certains issus de l’UoM pour des stages dans divers domaines. Certains d’entre eux ont été recrutés par la suite.

Du côté de l’UoM, on se réjouit du partenariat avec Total Mauritius. « En tant qu’université, nous avons un rôle majeur à jouer aux côtés des entreprises, notamment celles du secteur tertiaire, en leur proposant un vivier de talents. Nous sommes ravis de cet accord qui offre à notre jeunesse une véritable immersion dans le monde du travail et des perspectives d’emploi. De plus, ce partenariat va accroître les collaborations en matière de formation, de recherche et d’innovation pour nos étudiants, grâce à l’expertise du groupe Total », explique le Professeur Dhanjay Jhurry.

Pour bénéficier du programme Young Graduate, il faut soumettre un dossier de candidature comprenant une lettre de motivation et un CV détaillé, à l’adresse suivante : totalcareers@totalmauritius.com.