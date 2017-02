FORTIS CLINIQUE DARNÉ : Dr Janine Rivalland, « Le nombre d’insomniaques est alarmant »

Face au fait que nombre de Mauriciens souffrent d’insomnie, le Dr Janine Rivalland, médecin généraliste à la Fortis Clinique Darné, a choisi d’animer hier une causerie sur l’importance du sommeil. « Le nombre d’insomniaques est alarmant », a-t-elle indiqué, ajoutant que le manque de sommeil engendre des conséquences néfastes, notamment l’obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, la somnolence au volant et la dépression.

Le Dr Janine Rivalland a mis l’accent sur l’importance d’améliorer son sommeil. « Il est important de ne pas avoir une télévision dans sa chambre. Le lit est fait pour se reposer et non pour y apporter son ordinateur ou son téléphone. Le manque de sommeil entraîne un manque de concentration et, à la longue, le sujet développera divers symptômes, dont le reflux gastrique et l’hypertension. Ceux qui sont sujets à une insomnie chronique doivent revoir impérativement les causes. Prendre des médicaments pour dormir n’est pas sans conséquence », a-t-elle expliqué. Autant de questionnements et de réponses apportés au cours de cette causerie-débat.

Il y a des facteurs, comme l’âge, qui diminuent le temps de sommeil et, pour pouvoir dormir, souligne-t-elle, il faut au préalable concevoir un espace agréable. Pour ceux qui n’arrivent pas à avoir le sommeil rapide, elle conseille une bonne douche, une tisane et un peu de lecture pendant 20 minutes avant de se mettre au lit. « Un adulte a besoin de 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Il y a deux types de sommeil : bien profond et le rêve. Plus on gagne en âge, plus le rythme du sommeil est différent. Il en va de même pour les ados qui aiment dormir tard et se réveiller tard. »

Dans le même ordre d’idées, Janine Rivalland relate qu’il a été prouvé que les maladies comme l’apnée de sommeil, les jambes lourdes, le Parkinson et l’Alzheimer sont dues à un manque de sommeil. « Il faut bannir le café, l’alcool, le tabac qui sont les pièges du sommeil, et avoir une meilleure hygiène de vie, comme se réveiller tôt, dormir à une heure raisonnable, boire beaucoup d’eau, manger des légumes et des fruits », indique-t-elle. Les nourrissons et les enfants en bas âge, qui dorment à des intervalles irréguliers, sont eux aussi atteints.

Le Dr Janine Rivalland insiste sur le fait que « dormir n’est pas un luxe, mais une nécessité ». « C’est important de maintenir un bon équilibre tant sur le plan mental, émotionnel et physique. Les heures de sommeil perdues ont vraiment des conséquences néfastes. Il est important de se rendre compte que le corps ne devrait pas être en surmenage, après avoir travaillé une journée, le corps souffre d’épuisement d’où le rôle du sommeil. Le système cardiovasculaire se repose. Le sommeil réduit la pression artérielle et le rythme cardiaque d’environ 10 %. Il contribue aussi à réguler le taux de glycémie. »