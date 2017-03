FORUM DES AFFAIRES: La Tanzanie lorgne les investissements de Maurice

« Venez voir et investissez dans notre pays. Vous ne le regretterez pas », a déclaré hier le Premier ministre de Tanzanie, Kassim Majaliwa Majaliwa, aux entrepreneurs de Maurice réunis à l'hôtel Labourdonnais, au Caudan Waterfront, lors d’un forum sur le commerce et l'investissement regroupant également des hommes d'affaires tanzaniens. Kassim Majaliwa Majaliwa a par la même occasion annoncé qu'Air Tanzanie envisage sérieusement de reprendre ses vols vers Maurice dans le cadre d'un nouvel accord de services aériens qui a vu Air Mauritius desservir, il n'y a pas longtemps, Dar es Salam.

Devant une salle comble et en présence du Premier ministre, Pravind Jugnauth, du ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, et du ministre des Finances de Zanzibar, le Dr Khalid Salum Mohamed, le Premier ministre tanzanien a mis l'accent sur les nombreuses opportunités d'investissement sectorielles offertes par son pays, exhortant les hommes d'affaires de Maurice à les étudier de près. Il a fait ressortir que la Tanzanie jouit d'une stabilité politique et sociale ayant enregistré ces dernières années un taux de croissance moyen de 7%. « Notre pays prône une politique d'économie de marché. Nous avons un régime fiscal prévisible. Nous avons créé des zones économiques spéciales. Les investisseurs sont autorisés à rapatrier les profits et les dividendes et leurs investissements sont protégés contre toute tentative d'expropriation », a déclaré Kassim Majaliwa Majaliwa.

Ce dernier a ensuite passé en revue les opportunités d'investissement dans plusieurs secteurs de l'économie tanzanienne, démarrant par le tourisme, où les autorités de ce pays pensent pouvoir bénéficier de l'expertise mauricienne. Dans la foulée, il a indiqué qu'Air Tanzanie reprendra ses vols vers Maurice « very soon ». Le Premier ministre tanzanien a également mis l'accent sur les grosses ressources foncières de son pays, précisant que seulement 25% des terres arables sont exploitées. La Tanzanie souhaite aussi attirer les entrepreneurs mauriciens à développer son secteur de services – finance et transport, entre autres – promettant des rendements rapides sur leurs investissements. Il s'est par ailleurs appesanti sur les opportunités d'affaires dans le secteur minier de Tanzanie qui, a-t-il indiqué, « dispose de ressources importantes ».

Pravind Jugnauth, lui, a parlé des efforts déployés par la Tanzanie pour consolider son économie, notant au passage que ce pays « enregistre l'un des plus forts taux de croissance en Afrique subsaharienne » avec des investissements étrangers conséquents. Le Premier ministre mauricien a en outre évoqué les projets de développements d’infrastructures de Tanzanie, faisant comprendre que Maurice, avec son centre financier, « peut servir de plateforme efficace pour structurer les investissements vers la Tanzanie ». Évoquant les échanges commerciaux bilatéraux, Pravind Jugnauth a annoncé que les exportations tanzaniennes vers Maurice se sont élevées à environ USD 20 millions en 2016 alors que les importations de Maurice ont tourné autour d’USD 4 millions.

Pravind Jugnauth a plaidé pour une intensification des échanges commerciaux intra-africains, faisant ressortir que ces échanges ne représentent que 14% des échanges totaux du continent alors que, dans d'autres zones économiques, ils dépassent les 50%, voire les 60%. « Le commerce et l'investissement intra-africains n'ont pas progressé au rythme souhaité, mais cela ne doit pas nous décourager », a-t-il dit avant de conclure que Maurice et la Tanzanie ont les « ingrédients requis » pour développer leurs relations économiques, mais qu'il s'agit « de trouver la bonne formule et de travailler comme partenaires du développement ».

Le forum d'affaires Maurice-Tanzanie a été organisé conjointement par la Tanzania Private Sector Foundation, la Mauritius Chamber of Commerce and Industry (MCCI) et le Board of Investment (BoI). Azim Currimjee, président de la MCCI, a noté que les opportunités d'investissement dans les secteurs agricole, manufacturier, de la pêche, des infrastructures et des TIC en Tanzanie sont « immenses », mais qu'il appartient aux autorités de veiller à ce qu'un environnement d'affaires prévisible et fiable soit créé.