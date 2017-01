FORUM ÉCONOMIQUE: Un monde à l’envers

En janvier 2016, l’ISDP, basé à l’UOM, présentait les résultats d’une recherche dans le cadre de l’UNESCO Youth Forum. Il s’agit du “Youth, Inclusion and Democratic Consolidation in Mauritius”. Un des résultats était le manque de connaissance du domaine politique des 450 jeunes étudiants et travailleurs interviewés. Manque de connaissance veut dire manque d’intérêt. Qui pourrait les blâmer après 2016 ?

Démocratie = majorité ? Mais Trump a été battu par presque 3 millions de voix. Et alors ? Il a quand même gagné les élections. Goebbels a pour devise : « Mentez, mentez ! Il en restera toujours quelque chose. » Le 4 novembre dernier, D. Dale du Toronto Star, plus gros tirage canadien, écrivait : « From mid-September through Sunday [4 Nov], we did 28 « #TrumpCheck » analyses of every word he uttered or tweeted in a given day. The total : 560 false claims, or a neat 20 per day. » C’est quand même fou!

C’est pourquoi l’Oxford Dictionary l’expression “Post truth” mot de l’année 2016. « Post-Truth relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief ». C’est dit avec tellement d’élégance. L’American Dialect Society, elle, choisit “Dumpster fire” : « A chaotic or disastrously mishandled situation. »

« From Brexit to the success of Donald Trump’s presidential campaign, a worrying rise in racism and the widespread disillusionment with mainstream politics, there are increasing signs that more and more people in rich countries are no longer willing to tolerate the status quo ». Un de mes rêves qui se réalise, à savoir qu’enfin les perdants de cette globalisation se révoltent. Que ce soit sur la droite et non sur la gauche, ou que cette révolte ait lieu, la question c’est, comment aller de l’avant ? Cette révolte contre les élites est mondiale comme la mondialisation qui l’a provoquée. L’Élite des élites, « influential, global elite that tossed around ideas of how the world should work » (Forbes), s’est rassemblée mardi à Davos. Des ONG, à l’instar d’Oxfam, voulaient s’y faire entendre. C’était un pari. Le document d’Oxfam pour la rencontre « An economy for the 99 percent » rappelle qu’en 2016, huit individus possèdent autant de richesse que la moitié des pauvres de la population mondiale. Leur rapport précédent avait trouvé 62 individus et que 1 % possédaient autant que les autres 99 %. Kenneth Rogoff, de Harvard et ex-Chief Economist de l’International Monetary Fund, ne se fait pas d’illusion. « The Conventional wisdom of Davos is always wrong… No matter how improbable, the event most likely to happen is the opposite of whatever the Davos consensus is. » En 1994, Paul Krugman décrivait ainsi ce Conventional wisdom davotien le sic dictumWashington Consensus comme « a set of ideas that goes far beyond what economic research really tells us… It is partly driven by economic analysis… and partly driven by recent economic experience. To a large extent, however, it is the result of the fact that serious people talk mostly to each other and tend to believe what they hear ».

Le New York Timestitrait : « Will a slap in the face From Voters Revive Davos Agenda, or Daze It ? » Dans Bloomberg Business du 13 janvier, « Did the global elite’s devotion to borderless capitalism sow the seeds of a populist backlash ? », les auteurs écrivaient : « After a year in which political upsets roiled financial markets and killed off the careers of once-dominant Davos-going politicians, the concern for delegates attending this year’s meeting isn’t that their forecasts are often wrong, but that their worldview is. »

Their “world view” is…

Une terrible accusation. Cette “world view” a des effets dans beaucoup de domaines. Il explique le retour en force dans la politique de l’extrémisme religieux. Une grande majorité des chrétiens derrière Trump disent que le monde a été créé il y a seulement 6 000 ans envers et contre tout comme le dit la Bible (ce que la Bible ne dit pas de fait, il n’est pas un livre d’histoire). « Ils ont abandonné dans leur désespoir leur confiance et leur croyance dans le monde de la science, de la loi. Désorientés par le désespoir et la solitude, ils ont désormais trouvé un sens dans un monde magique qui n’a plus de contact avec la réalité. » (Chris Hedges American facists and the War on America.) Ce “wrong world view” a été imposé sur la population mondiale et a abouti à ce résultat inacceptable de 1% égal 99%. Les détails sont disponibles sur www.wid.world. Jacques Attali qualifie cette économie d’« économie de la rage » dans son livre Vivement après-demain - 15 ans pour sortir de l’impasse. Je fais du mot rage mon mot à moi pour ce temps qui me reste. Mais, avec le but que vise le livre de Jacques Attali : « Laisser monter une saine rage contre ce qui vient. Accepter cette rage comme moteur de l’action, pour se construire, pour se sauver. Pour comprendre la relation entre soi et les autres. Son bonheur dépend de celui des autres. »

Pour répondre à toutes celles et à tous ceux qui, depuis plus d’un demi-siècle, dénoncent les effets pervers de cette économie, on entre dans toutes sortes de détails mathématiques. Mais, le cœur du problème est ailleurs. Une élite nous a imposé une world view délétère pendant des années. Rejetant un des éléments clés de cette world view, Herbert Simon, économiste, avait reçu le prix Nobel pour sa théorie de la ‘bounded rationality’, la rationalité limitée. En 1978. « individuals do not seek to maximise their benefit from a particular course of action ». Jacques Généreux, de Sciences Po dans La Déconnomie, déshabille cette théorie et la world view qui la sous-tend. Michel Foucault explique bien comment le pouvoir impose une vérité partielle comme vérité totale.

En fin de compte, le problème est celui de Pilate, quand il répond au Christ : « C’est quoi la vérité ? » Il faut accepter nos limites humaines. Notre cerveau s’est développé non pas dans la recherche de la vérité, mais dans la lutte pour la survie. Si en Europe et les États-Unis, cette révolte éclate dans le cadre politique, pour le pape François : « Terrorism grows when there is no other option, and as long as the world economy has at its center the God of money and not the person », a-t-il déclaré, selon Wall Street Journal. Il a ajouté : « This is fundamental terrorism, against all humanity. » Pour lui, l’élitisation pose problème, y compris dans l’Église catholique. « L’Église n’est pas une élite de prêtres, de consacrés, d’évêques. Sans nous en rendre compte, nous avons créé une élite de laïcs. Le résultat, c’est le cléricalisme qui cherche à contrôler. »

« Il faudrait voir d’une part, si le projet humain réalisé durant ces six millénaires par l’homo historicus est le seul projet humain possible, et, si d’autre part, voir s’il ne faudrait pas faire aujourd’hui quelque chose d’autre. » (Raimundo Panikkar)

« Si l’humanité ne s’est pas suicidée d’ici-là, si des civilisations existent encore dans un siècle, si des historiens trouvent encore de l’intérêt à étudier ce que les femmes et les hommes vivent aujourd’hui, ils s’étonneront qu’une révolution planétaire n’ait pas éclaté en 2017 pour prévenir et empêcher la Grande Catastrophe qui s’ensuivit ». (Vivement après-demain, Jacques Attali. Fayard. octobre 2016)