FORUM LATITUDE MONDE—AMEENAH GURIB-FAKIM: « CSR should not be viewed as an act of charity »

La présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, a fait un véritable plaidoyer en faveur de l'engagement sociétal des entreprises en prononçant l'allocution d'ouverture hier matin de l'African Business and Social Responsability Forum, organisé à l'hôtel Labourdonnais par Latitude Monde. « Corporate Social Responsability should not be viewed as an act of charity », a déclaré Ameenah Gurib-Fakim devant un parterre composé de dirigeants d'entreprises et d'institutions mauriciennes et africaines. Selon elle, la responsabilité sociale doit être au centre des opérations journalières des entreprises et doit être incorporée dans leurs stratégies de développement.

« La responsabilité sociale d'entreprise ne doit pas être considérée comme un acte de charité, encore moins être interprétée comme un simulacre de marketing ou un gadget. Au lieu de cela, elle devrait être un engagement réel et authentique de la part de l'entreprise à fournir un service à la communauté car il n'y a pas de plus grand sacrifice, pas de plus grande joie ni de récompense, ni de satisfaction, que de faire une différence dans la vie de ceux qui sont dans le besoin », a soutenu Ameenah Gurib-Fakim. Cette dernière a fait ressortir qu'il a été prouvé que toutes les entreprises accordant une importance à leur engagement sociétal parviennent à faire mieux que celles n'ayant pas de programme ou de politique à ce niveau. « Il est encourageant de noter que de part et d'autre, il y a un engagement accru de la part des entreprises à dépasser les horizons et à créer d'excellents rapports et partenariats avec la communauté. »

Se référant à la notion de profits, la présidente de la République a fait ressortir qu'il n'est « pas un péché » pour une entreprise de faire des profits. « Indeed, generating optimum revenue and wealth creation should constitute the bottomline of private sector organisations », a-t-elle déclaré, avant d'ajouter qu'on ne peut s'attendre à une contribution « appropriée et efficace » à la société de la part d'une entreprise que si cette dernière réalise des profits. Ameenah Gurib-Fakim a fait remarquer que la responsabilité sociale d'entreprise est devenue l'une des plus importantes pratiques d'affaires et que cela implique que les entreprises aient mis en place les politiques et procédures adéquates intégrant le social, l'environnement, l'éthique, la bonne gouvernance, les droits humains et la préoccupation des consommateurs dans leurs stratégies de base ainsi que dans leurs opérations. Ameenah Gurib-Fakim a parlé de plusieurs initiatives au niveau global pour une plus grande implication des entreprises et des initiatives dans le développement communautaire, en particulier en Afrique.

La présidente de la République a reconnu que « la situation n'est pas facile, tant les besoins de développement des sociétés sont multiples et les ressources limitées ». Tout comme les gouvernements, les organisations privées « ont un contrat avec la société et elles doivent le respecter », dit-elle, poursuivant : « It is hard for an enterprise to prosper or achieve its full potential in an environment that is hostile or where people are suffering, malnourished or living in inhumane conditions. » D'où son appel à des actions soutenues en faveur de la société.

Auparavant, le commissaire général de l'African Business and Social Responsability Forum, Stéphane Moudouté-Bell, avait indiqué que la tenue du forum constituait « un signal fort » émis par le secteur privé africain afin de conforter son engagement à contribuer à la matérialisation à l’horizon 2030 des 17 Objectifs du développement durable déclarés en septembre 2015 par l’Onu. Beaucoup d'entreprises africaines, a-t-il annoncé, ont commencé à intégrer dans leurs politiques managériales les préoccupations des sociétés en matière sociale, environnementale, d’éthique, de droits de l’homme et de consommateurs.

Le forum, a-t-il poursuivi, a pour objectifs de : 1) démontrer et promouvoir l'importance de l'engagement sociétal pour les entreprises; 2) inspirer les entreprises en matière de « meilleures pratiques » sociétales; 3) susciter des partenariats pour des actions sociétales pérennes; 4) créer des opportunités de financement liées à la promotion de la responsabilité sociétale des entreprises; et 5) encourager les PME et start-up africaines « à devenir des champions » en responsabilité sociétale.