FOURNITURE D’EAU : 30 km de tuyaux remplacés à Rose-Hill pour Rs 375 M

La Central Water Authority (CWA) a alloué deux contrats pour remplacer 30 kilomètres de tuyaux défectueux dans la région de Rose-Hill. Le coût de ces projets s’élève à Rs 375 millions. Les travaux vont durer 18 mois.

Selon le General Manager de la CWA, Yousouf Ismaël, ces tuyaux défectueux datent de plus de 40 ans et étaient endommagés, ce qui causait les interruptions fréquentes dans la fourniture d’eau. Il fait également part de nombreux cas de fuite d’eau et avance que les derniers travaux dans cette région remontent à plus de quinze ans.

Les rues concernées sont Père Laval, Reverend Lebrun, Malartic, Ambrose, Hugnin, Inkerman, Maurice Curé, Labourdonnais, Boundary, Ducan Taylor, Vandermeersch et les rues adjacentes. « Ces travaux permettront de réduire le 'unaccounted water', d’augmenter le débit d’eau et d’assurer une distribution en eau avec le moins d’interruption possible. Sans compter qu’avec le remplacement de ces tuyaux, cela va permettre d’augmenter le volume d’eau distribué (carrying capacity) comparativement aux tuyaux existants. Parallèlement, avec l’entrée en opération de la station de traitement de Bagatelle prévue pour l’année prochaine, provision sera aussi faite, lors des travaux, pour relier Rose-Hill au Bagatelle Dam. Ce qui permettra d’augmenter considérablement les heures de distribution à Rose-Hill », ajoute Yousouf Ismaël.

Au total, plus de Rs 800 millions, répartis en six contrats différents, ont été alloués par la CWA de février à septembre 2017, pour le remplacement de quelque 75 kilomètres de tuyaux. Les régions concernées sont Lalmatie et Bon Accueil, Rivière du Rempart, Labrasserie et Laventure, entre autres.