FOURNITURE D’EAU : Le Bagatelle Dam opérationnel vers juin 2017

Le remplissage du Bagatelle Dam, construit par la Chinese International Water and Electric Corporation (CIWE), a démarré le jeudi 22 décembre. Le barrage devrait être totalement opérationnel pour desservir les régions de la capitale et des basses Plaines-Wilhems vers juin 2017. C’est ce qu’a indiqué Lomush Juggoo, directeur de la Water Resources Unit, lors d’une visite des lieux hier, à laquelle de nombreux ministres, dont le Premier ministre adjoint et ministre des Services publics, Ivan Collendavelloo, étaient présents.

Le directeur de la Water Resources Unit a tenu à souligner que « le Bagatelle Dam est sûr », ajoutant que toutes les normes de sécurité et protocoles ont été observées. Étaient présents à cet état des lieux, le Premier ministre adjoint, Ivan Collendavelloo, le ministre des Finances, Pravind Jugnauth, ainsi que les ministres Fazila Daureeawoo, Leela Devi Dookun, Anwar Husnoo, Yogida Sawmynaden ou encore le PPS Eddy Boissézon.

Avant de se diriger vers le réservoir, Lomush Juggoo a parlé des attentes sur le long terme pour ce réservoir, qui devrait être totalement opérationnel « dans quatre à six mois », alors que diverses régions de l’île sont affectées par des coupures d’eau. Pour l’heure, les abonnés de la CWA prennent leur mal en patience, recevant de l’eau selon un système d’horaire rigide.

Ce réservoir de 45 mètres de haut et 2,5 km de long est alimenté par les rivières Cascade et Terre-Rouge. Lomush Jughoo a informé que la capacité de stockage de ce réservoir est de 14 million de mètres cubes d’eau, soit l’équivalent de 60 % de la capacité de stockage de Mare-aux-Vacoas. Il a rappelé que ce projet enclenché en 2011 a été retardé en raison de « problèmes techniques », dont la découverte de la porosité du sol. Mais le directeur de la Water Resources Unit a rassuré que « toutes ces difficultés ont été surmontées et d’ici juin 2017 le réservoir sera prêt ». Lomush Juggoo a indiqué que la structure du réservoir a été légèrement modifiée avec la construction d’un cut-off wall et d’un morning glory spillway, le déversoir construit pour évacuer l’eau retenue. Le problème de pierres contenant de la pyrite, qui se décompose au contact de l’eau, a été solutionné et « des mesures correctives » ont été prises, notamment avec l’utilisation d’un ciment spécial sulphate resistant. « The dam has been designed to be safe », a affirmé Lomush Juggoo.