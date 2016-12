FOURNITURE D’EAU : D’ici deux mois, la région de Port-Louis alimentée par le Bagatelle Dam

Projeté depuis l’an 2000, enclenché après 12 ans et envisagé d’être opérationnel depuis deux ans, le Bagatelle Dam — dont la pose de la première pierre s’est faite par l’ancien Premier ministre Navin Ramgoolam — pourra finalement fournir l’eau en juin prochain. Le remplissage du réservoir, construit par la Chinese International Water and Electric Corporation (CIWE), a démarré le jeudi 22 décembre. Si les officiers sur le site indiquent que, d’ici une semaine, le réservoir au coût de plus de Rs 6,2 milliards, d’une capacité de stockage de 14 millions de mètres cubes d’eau, sera rempli avec l’eau déviée des rivières avoisinantes, ce n’est toutefois que dans six mois, une fois la station de traitement totalement opérationnelle, qu’elle sera raccordée au réseau de distribution de la Central Water Authority (CWA), pour être acheminée vers Port-Louis et les basses Plaines Wilhems.

Sur le chantier à Côte d’Or, les ouvriers chinois mettent la main au dernier détail pour s’assurer que l’eau transite correctement sur le réseau. Accompagné des officiers de son ministère, le Deputy Prime Minister, ministre des Services publics et du Tourisme, Ivan Collendavelloo, a effectué une visite du site la semaine dernière lors du début de remplissage du réservoir. “Nous avons commencé jeudi 22 décembre à dévier l’eau de la rivière pour remplir le Bagatelle Dam. C’est un travail de longue haleine. Il prendra quatre à cinq mois pour qu’il soit rempli”, a déclaré le ministre. Il affirme néanmoins que la fourniture d’eau à Port-Louis devrait s’améliorer dans deux mois. Et d’ici 20 mois, la situation devrait aussi s’améliorer au niveau des basses Plaines Wilhems, notamment à Stanley, Rose-Hill, Coromandel et Quatre Bornes, entre autres.

Érigé sur une surface de quelque 140 hectares, faisant 40 m de hauteur et 2,7 km de long, le Bagatelle Dam — dont la construction a été retardée principalement en raison des travaux additionnels à être effectués suivant la découverte de la porosité du sol sur le site, nécessitant ainsi la construction d’un cut-off wall occasionnant un investissement supplémentaire de Rs 1,7 milliard — sera alimenté, outre par l’eau de pluie, par deux rivières des environs : la Rivière Cascade et la rivière Terre Rouge.

Pour s’assurer qu’il n’y a pas d’overflow dans le réservoir qui dispose d’au moins trois valves de différents niveaux, un barrage a été érigé au niveau de la rivière Terre Rouge, qui a un faible débit. Ainsi, depuis jeudi dernier, grâce à ces deux apports d’eau, le Bagatelle Dam se remplit au rythme d’environ 1 m3 d’eau par seconde. Ce qui fait dire aux officiers sur place qu’à ce rythme, d’ici la fin de l’année, en attendant les grosses pluies d’été, le réservoir, d’une capacité de 14,000 m3 sera rempli. Ce ne sera toutefois qu’après deux mois, en cas de problème à Port-Louis que le Bagatelle Dam sera appelé en renfort pour la fourniture d’eau dans la capitale.

Une fois les travaux de la station de traitement, qui ont accusé un sérieux retard, complétés, le Bagatelle Dam pourra desservir également les basses Plaines Wilhems. “Nous progressons de manière satisfaisante. Certes, il y a eu un peu de retard dans les travaux, mais nous progressons pour assurer à la population une fourniture d’eau potable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7”, a affirmé Ivan Collendavelloo.

Parallèlement et afin que la fourniture d’eau soit efficace dans toutes les régions, la CWA a entrepris un vaste programme de remplacement des tuyaux vétustes. En attendant, les abonnés de la CWA des quatre coins de Maurice continuent de recevoir l’eau selon un système d’horaires rigides, pas toujours commodes et, qui plus est, au compte-gouttes.