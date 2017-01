FOURNITURE EN EAU : La sécheresse noie la patience

Difficile d’accepter les contraintes imposées par cette période de sécheresse. Le rationnement de l’eau est source de grands inconvénients pour ceux qui sont touchés. Ces derniers expriment leurs frustrations face à d’autres qui semblent plus chanceux. Dans différentes parties du pays, l’impact des horaires irréguliers de distribution se fait fortement ressentir.

Le niveau d’eau de nos réservoirs et de nos forages continue de baisser de façon alarmante. Pour l’heure, “les heures d’approvisionnements sont maintenues comme telles”. Mais si la pluie n’est pas au rendez-vous d’ici mi-février, pour assurer des réserves suffisantes dans les prochaines semaines, “des mesures encore plus drastiques dans la distribution d’eau seront prises, jusqu’à une fois par jour”, affirme un préposé à la CWA.

Pour beaucoup, ces nouvelles mesures sont jugées difficiles. Pour d’autres, cela fait déjà partie de leur quotidien. Dans le sud-ouest de l’île, notamment du côté de Baie du Cap à Camp Tourprines, la situation s’est légèrement améliorée depuis janvier. Ces régions sont alimentées jusqu’à trois heures par jour. Christine Laboiteuse a vécu l’enfer en décembre, une période qu’elle n’oubliera pas de sitôt. “Enn fwa, nou’nn res trwa zour san delo, e la osi kan kamion sitern pase, li pas ver minwi. Nou bizin pa dormi.” Dans les rares occasions où le camion-citerne est venu sur place, ce fut l’anarchie. “Vwazin, fami, kamarad, tou dimounn lager pou gagn inpe delo an premie, par per manke.” Au point de nécessiter l’intervention des forces de l’ordre.

Cauchemar éveillé.

Pour Christine Laboiteuse, oubliés les festins copieux de fin d’année ou le grand nettoyage. “Apre enn zourne travay, ler ou rant lakaz ou mem pa kapav pran enn bin, e ankor mwin kwi manze. Ena zour, mo ti pe nek ouver enn bwat sardinn e fer enn salad parski ou pa kapav lav vesel.” Une autre habitante du coin, que nous appellerons Poonam, mère de trois enfants, a dû envoyer ses enfants vivre chez sa sœur à La Gaulette. “Linz ou pa kapav lave bien, e zanfan begn avek enn lit delo.”

Dans le nord de l’île, à rue St Joseph à Grand-Gaube, Liseby Marchand vit un cauchemar éveillé depuis la fin de 2016. “Nous n’avons accès à l’eau qu’une fois par jour, et les horaires de distribution sont insupportables, de 2h du matin jusqu’à 5h, ou 6h les jours où nous sommes plus chanceux.” Comme sa maison est située sur une zone élevée, ses robinets sont quasiment à sec, par manque de pression. “Nous avons un petit robinet plus bas, et c’est uniquement celui-ci qui coule. Je fais plusieurs allers-retours, remplissant bouteilles, seaux, barriques. C’est un stress permanent car je suis esclave de l’eau.” Pour faire la vaisselle, préparer à manger, laver le linge ou prendre son bain, elle a l’impression d’être dans letan lontan. Affectée moralement et physiquement, Liseby Marchand nous parle des nuits blanches qu’elle a vécues en attendant l’eau, et comment ses pieds et ses chevilles ont gonflé car elle doit se baisser pour récupérer le précieux liquide. Elle ne comprend pas comment “la facture reste inchangée, alors que les coupures sévissent”.

Horaires irréguliers.

À Port-Louis, du côté de Ste-Croix, Guillaine Ambreya confie être agacée par les horaires irréguliers de fourniture d’eau. “En décembre, ma machine à laver a été endommagée car, à plusieurs reprises, alors qu’elle était en plein lavage, nous avons eu droit à une coupure soudaine.” Cette habitante de Port-Louis ne comprend pas pourquoi les horaires ne sont pas fixes. “Au-delà des coupures, c’est cette instabilité dans la distribution qui nous affecte. Je me réveille parfois à six heures, et plus une goutte dans les robinets. D’autres jours, nous avons l’eau jusqu’à 8h en matinée.”

Medline Auguste, une habitante de Vieux Grand Port, dans le sud de l’île, confie que la situation s’est nettement améliorée depuis peu. Mais elle pointe du doigt l’irrégularité dans les horaires de distribution. “Heureusement que j’ai une rivière non loin de chez moi pour faire ma lessive. Mais c’est une perte de temps et d’énergie, alors que j’ai une machine à laver à la maison.”

Dans certaines régions de l’île, l’approvisionnement en eau est considéré comme “injuste”. Une différence de traitement qui se fait sentir au sein d’un même quartier. Sur la route royale de Bambous, Ramessur Moonidev est ravitaillé pendant onze heures. “L’eau coule de 5h à 9h et de 14h jusqu’à 21h. Avant, on avait droit à du 24/7, mais ce n’est plus le cas depuis quelques mois.”

Un réservoir qui ne se remplit pas.

Un peu plus loin, vers Geoffroy, Mélanie est desservie uniquement sept heures par jour. “Dans la matinée, de 5h à 8h, et dans l’après-midi, de 16 à 19h. C’est une situation qui m’affecte beaucoup parce que je rentre du travail assez tard.” Le réservoir d’eau de cette mère de deux enfants ne se remplit quasiment pas car elle n’a pas de pompe, qui est trop chère pour que cette famille puisse s’en procurer une.

Sur le plateau central, à l’Avenue Hajee Attan, Quinze Cantons, à Vacoas, John Moutou est ravitaillé en eau à une fréquence régulière, de 15h30 à 9h le lendemain. “Ce n’est qu’en journée que j’ai ce problème, mais je ne comprends pas comment dans certaines parties de La Caverne, aucune coupure n’est à déplorer.” Il trouve étrange cette situation, vu que la zone où il habite est plus proche du réservoir de Mare aux Vacoas.

C’est la grogne également chez les habitants de ladite région. Paul explique que “ce problème ne date pas d’aujourd’hui. J’habite Cité La Caverne, et j’ai des coupures quotidiennes, alors que plus haut, ils n’ont pas ce problème, étant approvisionnés 24h/7”.

À Grand-Gaube, Liseby Marchand dresse le même constat. “Les maisons situées à proximité des hôtels de la région ne souffrent pas de ce problème. À Cité Grand-Gaube, par exemple, ils n’ont besoin ni de réservoir ni de pompe.”

Constat général

Nos réserves s’épuisent chaque jour un peu plus. Si l’on compare à 2016 à la même période, une baisse de 20% est notée dans les réservoirs du pays, où le taux de remplissage passe en général de 60,3% à 46,6%. Les chiffres sont les suivants : 70,8% en 2016 et 51,8% en 2017 (Mare aux Vacoas), 62,2% et 56,1% (La Nicolière), 66,3% et 42,4% (Midlands Dam), 52,2% et 43,1% (Piton du Milieu) et 53,8% et 33% (La Ferme). “Pour que la situation se stabilise, il faudrait au moins 25 mm d’eau de pluie”, souligne Mantasha Ghurhoo, Communication Director à la CWA.

Un week-end pluvieux

Selon la station météorologique de Vacoas, Maurice devrait être copieusement arrosée du 17 au 25 janvier. Un week-end pluvieux en perspective, avec des précipitations généralisées, contrairement aux pluies récentes qui étaient beaucoup plus localisées. Si la pluviométrie n’est pas favorable durant ces prochains jours, Ram Dhurnea, Divisonal Meteorologist, laisse entendre que les averses pourraient survenir d’ici la deuxième semaine de février.

Comment contribuer !

- Veillez à bien fermer les robinets car les fuites peuvent occasionner des pertes de jusqu’à 140 et 680 litres d’eau par jour.

- Vérifiez si votre machine à laver est au maximum de sa capacité avant de la faire démarrer.

- Fermez les robinets lorsque vous vous brossez les dents ou quand vous vous rasez. Cela permet d’économiser jusqu’à 8 litres d’eau à chaque fois.

- Prenez des douches à la place de bains, et utilisez le demi-flush dans les toilettes.

- Captez l’eau de pluie pour le nettoyage et l’arrosage.