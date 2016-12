FOURNITURES SCOLAIRES : La course contre la montre a déjà commencé

Contrairement à l’année dernière, Jean-Marie, 16 ans, ressent moins de stress. Cet élève de la Form IV du collège Professor Basdeo Bissoondoyal, à Flacq, a déjà entamé ses achats dès lundi dernier. Un budget qui se monte à Rs 2200. Par contre, il lui manque les manuels de français, mathématiques et d’anglais. L’acquisition de ces derniers ouvrages devrait lui coûter Rs 450 supplémentaires. Contrairement à l’année dernière, dit-il, il n’a pas attendu la dernière minute pour faire ses achats et il n’a pas eu recours aux livres de seconde main, car “ceux de l’année dernière étaient bien trop abîmés”.

Qui dit fournitures scolaires, dit aussi uniformes. Au magasin Bonkoutir Uniforms à Curepipe et Flacq, les gens affluent. Selon le gérant, Ravi Venkatasami, les achats des uniformes démarrent dès le début de décembre. “Les parents veulent éviter le rush et le stress des derniers jours avant la rentrée”, explique-t-il. Un rapide coup d’œil à l’intérieur de son magasin laisse entrevoir la foule des gens qui attendent d’être servis et des vendeurs qui prennent les mensurations des élèves.

Guilleret, notre interlocuteur rappelle que les uniformes se vendent tout le long de l’année et pas seulement pour la grande rentrée scolaire de janvier. “A partir d’avril, nous nous mettons en mode winter wear en proposant des pantalons ou autres sous-vêtements adaptés”, dit-il.

Pour Jean-Marie, c’est à la rentrée qu’il aura ses uniformes. “Chez nous, l’uniforme se vend à l’école, trois chemises et deux pantalons. Sans compter le Report Book et le Journal qui coûtent dans les Rs 100 et Rs 300 de cahiers”, affirme l’adolescent. Une somme de Rs 3 000 qu’aura à débourser sa mère, Marie-Chantal. Pour cette veuve, les fournitures scolaires pèsent lourd. Un sacrifice qu’elle accepte, car sans éducation, dit-elle, “pas d’avenir professionnel”. Agente de sécurité, elle avoue qu’elle devra faire des heures supplémentaires pour honorer tous les frais scolaires.

Pour Steeve, sur un budget de Rs 10 000, il en a déjà dépensé Rs 6 000. “Lors de l’admission au collège, j’ai dû m’acquitter des frais de l’uniforme: le polo shirt, les sous-vêtements d’hiver, la tenue sportive, de même que le ‘bus pass’ et tous les livres utilisés pour l’année scolaire, entre autres”, explique-t-il. Ces Rs 10 000, il les a amassées mois après mois, ajoute-t-il. Il voulait une “éducation de qualité”, pour ses deux enfants et a opté pour un établissement payant. Pour que son fils Stephan puisse être fin prêt, il lui faut encore honorer les frais des manuels scolaires qui tournent autour de Rs 5 000 à Rs 6 000. Mais heureusement, certains manuels lui ont été donnés par les amis qui passent en Form II. Pour assouplir les dépenses, Steeve a trouvé une astuce : des chaussures seront offertes à son fils en guise de cadeau pour la Noël. Et comme il lui en faut une de rechange, il comptera Rs 2 400 pour les deux.

Floryse, comme les années précédentes, se sent allégée dans la mesure où certains livres seront offerts à sa fille par sa nièce. Sa fille Mélanie, 13 ans, entre en Form III au collège Lorette de Rose-Hill. Mais d’expérience, cette mère sait que “le marathon n’est pas gagné d’avance, car la bourse se vide un peu plus année après année”. “En me fondant sur la somme que j’avais déboursée l’année dernière, j’ai estimé mon budget à environ Rs 3 000 pour les livres, Rs 2 000 pour l’uniforme et Rs 600 pour les chaussures. Il est évident que j’opterai pour les livres de seconde main, mais en bon état”, dit-elle. Pour sa petite dernière, Maely, qui elle s’apprête à entrer en STD II, il faudra compter Rs 1 000 pour l’uniforme et Rs 400 pour les chaussures.

Selon Jameel Hingah, 18 ans, cogérant de la librairie Bienvenue à Mahébourg, les livres de seconde main se vendent bien. “C’est surtout à partir de la Form I que certains parents achètent du neuf, mais les manuels seconde main sont indétrônables”, laisse-t-il entendre.

Même son de cloche du coté de Nathalie de Pap-Est à Flacq Cœur de Ville. “Depuis trois semaines, les achats de livres scolaires ont commencé. Je dirais même que c’est une des priorités des parents. J’ai vendu des manuels majoritairement neufs, mais les clients demandent beaucoup de seconde main”, dit-elle.



Mamade Mittoo de BM Bookcentre

« Léger retard en raison de la liste tardive de certains collèges »

“Tous les livres ne sont pas disponibles en ce moment. Ce n’est que vers le 6 janvier que le stock sera rempli à 90%. Ce retard est principalement dû au fait que des collèges n’ont fait parvenir leur liste qu’en novembre au lieu de juillet comme stipulé par la circulaire du ministère de l’Éducation, ce qui cause un retard dans l’impression et la livraison. Sans compter que les éditeurs et importateurs ont eu des problèmes à cause du nine-year schooling car le syllabus est en préparation.” Selon Mamade Mittoo, les prix sont plus au moins stables quoique certains manuels aient connu une légère hausse alors que d’autres une légère baisse.



Editions de l’océan Indien

« Aucun manque de livres »

Une des responsables des éditions de l’océan Indien a déclaré qu’à leur niveau, il n’y avait aucun manque de livres scolaires. Toutefois, une cargaison doit encore arriver la semaine prochaine.