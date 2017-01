FOYER VIVRE DEBOUT: Chèques et cadeaux pour la clôture du 35e anniversaire

Les activités marquant le 35e anniversaire du Foyer Vivre Debout (maison d’accueil et résidentielle ouverte aux personnes handicapées physiques ou souffrant d’une déficience mentale, sise rue Charles Cheron, Eau-Coulée) a pris fin dans la joie et la bonne humeur dans l’après-midi du 31 décembre. Placée sous signe du partage, cette après-midi festive a été marquée par une remise de cadeaux au profit des résidents et des membres du personnel du foyer.

Des chèques ont été remis à cette occasion au nom des deux compagnies dont le siège se trouve à Henrietta, dans la ville de Vacoas-Phoenix, Thod Marketing Ltd et Nadler Ltd. Des présents gracieusement offerts par MM. Sawkat Hossany, Nazim Bhugeloo, Tarik Rohimun, Zahur Soobratty, Khalid Taujoo, Alif Allyboccus et Yadullah Bhunnoo et leurs proches de la communauté musulmane Ahmadiyya, M. Narainsamy Sanyasi, MSK, président-fondateur du Telugu Saamskruti Nilayam (La Maison de la Culture Télougoue), M. N. Goness, directeur de Goness Textiles, M. Vijay Appa, directeur de Appautoparts Ltd, et M. B. Bheemuck, homme d’affaires, ont été distribués à tous les résidents et membres du personnel du foyer qui ont ensuite partagé une collation et fraternisé avec les donateurs ainsi que des habitués, nommément Rosemay Mestry, Vivegy Burrun et Sabite Dagah qui font du bénévolat au foyer.

La présidente de l’Association Vivre Debout (association qui gère le foyer), Mme Marie Lourdes Gérard qui avait à ses côtés l’assistant-secrétaire, M. A. Coosnapa, et le résident et membre fondateur Patrick Sajeewansing, a remercié les donateurs et les bénévoles pour leur présence aux côtés des résidents à la veille du Nouvel An, moment où les gens sont fébrilement engagés dans les préparatifs pour accueillir l’année nouvelle. Une présence qui apporte réconfort et encouragement à ces autrement capables qui sont toujours déterminés à prendre la vie à bras le corps.