FRAIS D’EXAMENS DU SC ET DU HSC : Le ministère campe sur sa position

Le refus du ministère de l’Éducation de délivrer les certificats du School Certificate (SC) et du Higher School Certificate (HSC) à ceux qui n’ont pas payé leurs frais d’examens pour la cuvée 2016 a provoqué une vague de mécontentement dans l’opinion publique. Syndicats, opposition et élèves déplorent avec force cette décision et demandent qu’elle soit gelée. D’un autre côté, l’augmentation du nombre de credits à 5 en 2019 pour être admis en Lower Six fait réagir deux écoles de pensée. L’une pense que cette décision permettra d’instaurer une culture d’effort chez l’enfant, l’autre augure la fermeture d’écoles privées...`

La décision est prise au ministère de l’Éducation : les parents doivent payer les frais d’examens du SC ou du HSC de leurs enfants pour cause d’absentéisme prolongé. « C’est l’argent des contribuables qui est en jeu. Le Mauritius Examinations Syndicate (MES) a puisé dans ses fonds et a payé Cambridge pour que les élèves puissent prendre part à leurs examens », explique-t-on au ministère de l’Éducation. Si la date butoir du 31 décembre 2016 est dépassée pour le paiement des frais d’examens, un special desk a été mis en place depuis jeudi au MES pour que les parents puissent venir s’acquitter du paiement. Selon les chiffres, ils sont une quarantaine de parents qui se rendent quotidiennement au siège du MES pour régler les frais et 92% des parents l’ont déjà fait.

On explique que tout se fait dans un esprit d’ouverture pour les parents. Il ressort que certains d’entre eux ne savent pas qu’ils sont éligibles aux aides sociales, et le ministère les oriente vers le lieu concerné. Selon une source, les parents étaient clairement au courant qu’ils devaient payer les frais d’examens en cas d’absence de leurs enfants à l’école : « On ne peut pas parler de silence radio alors que des circulaires avaient été envoyées dans les écoles. Les parents ont signé un document légal qui avait été préparé en concertation avec le State Law Office. »

L’UPSEE : « Nous cherchons le soutien des parents »

L’UPSEE (Union of Private Secondary Education Employees) qui devait loger une injonction en Cour vendredi matin pour contester la décision du gouvernement, le fera demain. « Nous cherchons le soutien des parents et des élèves pour pouvoir le faire, c’est un cas important », soutient le président de l’union, Yahya Paraouty, à Week-End. Selon lui, le ministère de l’Éducation ne peut pas garder en sa possession le certificat des élèves. Il ajoute qu’à aucun moment les élèves n’étaient informés de la rétention de leur certificat en cas de non-paiement des frais d’examens. Cette décision du ministère met en péril l’avenir des enfants, fait-il remarquer. Il estime qu’il n’y a aucun lien entre l’absentéisme d’un étudiant et ses résultats et en veut pour preuve que certains élèves réussissent dans leurs examens bien qu’ils s’absentent souvent des classes.

Selon le syndicaliste, la ministre de l’Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun, méconnaît les réalités des écoles privées. « Nous ne nous tairons pas et comptons créer une plate-forme de contestation », fait-il ressortir. Cette plate-forme regrouperait des ONG, des parents, des politiciens. Après son injonction en Cour, Yahya Paraouty compte se rendre à la Human Rights Commission. Une rencontre avec la Fédération des managers des écoles secondaires est aussi prévue ce mardi à cet effet.

Le président de l’Association des recteurs, Soondress Sawmynaden, est aussi révolté de la décision du gouvernement : « Les parents n’étaient à aucun moment informés. C’est une décision déplorable qui met ces jeunes dans l’incapacité d’intégrer une université ou d’avoir un emploi ». Il estime que le gouvernement « exerce un chantage sur les parents, alors que le tort devrait être partagé. Si les parents ne s’acquittent pas du paiement, c’est au gouvernement de les poursuivre en justice et non pénaliser l’élève ». Soondress Sawmynaden affirme que plusieurs parents se sont rendus au MES pour le paiement des examens et qu’ils ont été orientés vers le collège que fréquente leur enfant pour le paiement. Une situation qui lui est incompréhensible.

L’obligation de 5 credits divise

La Commission éducation du MMM s’intéresse aussi à la décision du ministère de l’Éducation. Son président, Steve Obeegadoo, ne mâche pas ses mots : « C’est un complot ourdi au ministère de l’Éducation depuis quelque temps, car le ministère n’a rien dit sur le paiement des examens au 31 décembre. » « Il semble que les propositions des recteurs n’aient pas été prises en considération », dit-il, se référant au Position Paper qui avait été émis par l’Association des recteurs où ces derniers avaient soutenu qu’il n’y a aucun lien entre l’absentéisme et le paiement d’examens. « C’est immoral. La manière de faire de la ministre de l’Éducation est inacceptable et indigne d’un pays démocratique », déclare-t-il.

Du côte des étudiants, Sandish Baiboo, qui vient de terminer son SC au collège d’État Sookdeo Bissoondoyal, a pu obtenir son certificat, lui, sans signer le formulaire du ministère de l’Éducation. « Mes parents n’ont pas signé de formulaire et j’ai pu obtenir mon certificat. Malgré la pression qui a été exercée sur moi, ils n’ont pas payé un sou », dit-il en précisant qu’il n’a pas un taux de présence de 90%. Selon lui, le formulaire n’a rien précisé sur la confiscation du certificat en cas de non-paiement des frais d’examens.

La décision du ministère de passer à cinq credits au lieu de trois pour être admis en Lower Six divise les acteurs du secteur éducatif. Selon Soondress Sawmynaden, c’est un pas dans la bonne direction, car elle permettra d’améliorer le niveau de l’éducation qui a baissé depuis 2011. « Baisser le nombre de credits pour être promu en Lower Six a été un cadeau empoisonné pour les élèves. Nous avons noté un relâchement de la part des élèves et des parents. Le résultat de cette situation a mené à un grand nombre de chômeurs dans le pays. Il faut instaurer à nouveau cette culture de l’effort comme elle était dans le passé », explique-t-il. Le syndicaliste soutient que le cursus scolaire actuel est moins compliqué que celui des années 1970, et qu’il est plus facile pour un enfant de réussir aujourd’hui. Soondress Sawmynaden ne croit pas que les collèges privés seront appelés à fermer leurs portes, non plus à la perte d’emplois de certains enseignants. Il propose que ces collèges accueillent moins d’élèves dans leur classe. Cette idée, il la propose aussi pour les collèges du gouvernement.

La rectrice du St Bartholomews College, Dorine Chukowry, est scandalisée. Exprimant son profond désaccord, elle affirme que chaque enfant a droit à l’éducation. Pour cette éducatrice, c’est à l’enfant de décider de son choix d’études et le gouvernement ne peut pas venir imposer sa décision au détriment de l’élèves. Elle propose que les enfants qui n’ont que deux ou trois credits puissent aller en Grade 12 et qu’ils décident eux-mêmes du nombre de A level ou de AS level qu’ils veulent étudier. Dorine Chukowry trouve injuste qu’un adolescent de 17 ans soit contraint de mettre fin à sa scolarité du fait qu’il a échoué au SC à deux reprises. La rectrice soutient avoir vu des élèves en pleurs à cause de leur over-age. Elle espère que le gouvernement reviendra sur cette décision ; au cas contraire, elle prévoit que le pays connaîtra une autre manifestation des élèves dans le genre de mai 1975. La rectrice craint, elle, la fermeture des écoles privées.

Le syndicaliste, Yahya Paraouty, qualifie cette décision « d’injuste », car le nombre de réussites n’avait pas pour autant chuté quand les élèves étaient promus en HSC avec trois credits uniquement. Selon lui, il faut qu’il y ait des écoles spécialisées pour ces types d’élèves au lieu de les pénaliser. La Commission éducation du MMM demande le gel de cette décision et estime que la majorité des élèves des collèges privés n’ont pas cinq credits. Pour Steve Obeegadoo, le HSC n’est plus d’actualité. Il est pour un système éducatif moderne.

Au ministère de l’Éducation, on laisse entendre qu’augmenter le nombre de credits ne signifie pas avoir recours à plus de leçons particulières. Selon une source, des cours seront mis sur Youtube. Le MIE, l’Open University et le ministère des TIC travailleraient en ce moment sur ces cours qui seront dispensés en ligne gratuitement aux élèves.