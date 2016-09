FRAIS DES EXAMENS SC/HSC : Justice sociale version alliance Lepep

On assiste impuissants, ces derniers jours, dans les collèges de notre île à une situation injuste et absurde. Un cortège de parents arrive avec les certificats médicaux nécessaires pour justifier les jours d'absence de leurs enfants. Pour la majorité, la classe sociale est clairement définie car certains certificats médicaux se marchandent chèrement ces derniers jours...

Résultat: ceux qui en ont les moyens arrivent à trouver le précieux sésame et ainsi cela permettra à leurs enfants d'être en lice pour les différentes bourses offertes aux meilleurs élèves de la HSC et, cerise sur le gâteau, de ne pas avoir à payer pour les examens.

Pour les autres, les moins bien nantis: c'est l'angoisse de ne pas voir leurs enfants prendre part aux examens dans les meilleures conditions, c'est l'angoisse de trouver le plus rapidement possible les moyens de se payer...un certificat médical, c'est l'angoisse de se retrouver dans l'obligation de signer une reconnaissance de dette envers l'état, supposément garant de l'égalité des chances et protecteur des moins bien lotis, afin que leurs enfants puissent avoir le droit de participer aux épreuves en attendant qu'ils trouvent le moyen de payer les frais d'examen.

Et, effet pervers de cette signature imposée, en signant, ils reconnaissent explicitement que leurs enfants se sont absentés plus de 10 jours au cours de l'année, ce qui les élimine automatiquement de la course pour les bourses offertes.

Égalité des chances vous avez dit? L'alliance Lepep vous avez dit? Une alliance au nom de la méritocratie, de la transparence, pour une vraie démocratisation de l'économie et pour l'accès aux opportunités pour tous? Une alliance pour le partage et la justice sociale? Une alliance pour et avec le peuple?

Le marasme de ces derniers jours, le défilé des voitures venant déposer le fameux certificat mais également le défilé de ceux qui ne savent plus quoi faire et arrivent au collège à pied ou à mobylette pour demander conseil aux enseignants et ne sachant plus s'ils doivent signer ou pas, tout cela, ce spectacle à la fois tragique et affligeant, souligne la fracture sociale en cours ces dernières années dans notre pays.

Mais aujourd'hui le plus tragique, c'est que le gouvernement, à travers une décision irréfléchie, se montre ainsi complice de l'accroissement des inégalités, trahissant ainsi l'espoir mis en eux par un peuple qui en avait assez des abus de l'ancien régime et qui, sincèrement, a voté contre les fausses promesses de l'ancien gouvernement et pour les promesses de l'alliance lepep.

Entre autres, page 23 de leur manifeste: Réintroduction de 100% de subsides sur les frais d'examen SC et HSC pour tous les élèves...sans distinction.

Mais aujourd'hui, il semblerait que le 'sans distinction' a été nuancé. Et, effet collatéral de cette nuance: les riches ne payeront pas. Les autres...qu'ils se débrouillent en vue de trouver un certificat médical. À défaut, ils auront une dette envers l'état et leurs enfants n'auront pas de bourse selon le règlement à l'écrit censé être en place.

Justice sociale vous avez dit? Cherchez l'erreur.