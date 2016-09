FRAIS D'EXAMENS SC-HSC : Les parents des candidats avec moins de 90% de présence appelés à signer une promesse de paiement

Tous les candidats, en règle ou pas, seront admis en salle d'examens

Interrogation sur la fiabilité du mécanisme de contrôle de présence

Jamais des candidats s'apprêtant à concourir aux examens de School Certificate et Higher School Certificate de Cambridge n'auront connu un tel stress à la veille des épreuves. Depuis que le ministère de l'Éducation a publié une circulaire (sa dernière d'une série) pour rappeler que ceux qui n'ont pas respecté le critère du taux de présence de 90% de janvier à vendredi denier ne bénéficieraient pas de la subvention des frais d'examens, le secteur du secondaire est en ébullition. Des collégiens des établissements d'État, essentiellement, sont montés au créneau, mais n'ont pu faire reculer la ministre de l'Éducation. À partir de demain, les parents des collégiens concernés seront appelés à signer une promesse de paiement. Mais cet appel du ministère de l'Éducation n'étant pas une obligation légale, il se pourrait que des parents fassent fi de cette procédure ou signent le document sans l'intention de l'honorer. Car quoi qu'il en soit, les candidats, en possession de leur time-table, auront accès aux salles d'examens à partir du 21 septembre.

À dix jours des épreuves de School Certificate et Higher School Certificate, le stress est monté de plusieurs crans pour les candidats dont les parents seront contraints de signer une promesse de paiement des frais d'examens cette semaine. En effet, des milliers de parents et autres responsables d'élèves auront jusqu'à ce mercredi pour se rendre dans le collège que fréquentent leurs enfants afin de signer un document dans lequel ils reconnaissent avoir pris note de la circulaire en date du 8 septembre 2016 et promettent de s'acquitter des frais d'examens au plus tard le 31 octobre. La signature de ce papier devrait en quelque sorte autoriser les candidats — qui n'auront pas respecté le critère de présence pour être éligible à la subvention — à prendre part normalement aux examens à partir du 21 septembre.

Toutefois, selon nos informations, malgré le caractère jugé contraignant de ce papier, dans le cas où les proches d'un candidat n'auront pas signé ce document, ce dernier aura quand même accès à la salle d'examens pendant la période des épreuves. Qui plus est, tous les candidats inscrits aux examens de Cambridge on reçu leur time-table vendredi dernier. D'autre part, comme la promesse de paiement ne fait mention d'aucune sanction, il n'est pas exclu que des parents ne se plient pas à la demande du ministère de l'Éducation. D'ailleurs, des collèges ont même conseillé aux parents d'élèves de ne pas signer le papier.

Au ministère de l'Éducation, on nous a donné l'assurance que les parents qui ont des difficultés financières bénéficieront d'un plan d'aide. Mais à ce jour, aucune information officielle n'a circulé à ce propos. Entre-temps, il revient que dans certains collèges, des parents dont les enfants sont concernés par la décision des autorités se sont déjà présentés au bureau administratif des établissements pour payer les frais d'examens de Cambridge.

Mesure inhumaine

Alors que la ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookhun Luchoomun, n'a de cesse de défendre la décision de son ministère, dans le camp de l'opposition et des syndicats de l'Éducation, on insiste : cette mesure est illégale et inhumaine. Pour Lysie Ribot, présidente de la Secondary and Preparatory School Teachers and other Staff Union (SPSTSU), la confusion autour des dates et périodes de présence créée tant par le ministère de l'Éducation que le Mauritius Examination Syndicate, a débouché sur un cafouillage non sans conséquences pour les candidats et leurs parents.

« Que le gouvernement reporte sa décision à 2017 avec des conditions bien claires et précises que signeront candidats et parents. Mais pour cette année, qu'il paie les frais d'examens pour tous. Il n'est pas concevable qu'à la veille des examens on vient imposer un tel stress sur les candidats et leurs parents », déclare Lysie Ribot.

De son côté, Steve Obeegadoo, ancien ministre de l'Éducation et président de la commission de l'éducation au MMM, dénonce le caractère illégal de la décision de faire les parents payer les frais d'examens. « La ministre devra prouver que tous les parents qui sont sanctionnés ont été avisés depuis longtemps de cette nouvelle politique. Elle peut s'appuyer sur les circulaires de mai 2015 et 2016 respectivement, mais celles-ci avaient été adressées aux responsables des collèges. Elle doit aussi prouver que les collèges ont contacté chaque parent individuellement pour les aviser du contenu de la circulaire ou en alternatif si elle a fait publié un communiqué dans trois quotidiens. D'autre part, que la ministre démontre la fiabilité du système d'enregistrement de présence et d'absence des élèves pour être éligibles à la subvention (…) »

Steve Obeegadoo relève aussi la confusion engendrée par les dates stipulées dans les circulaires émises. Il est d'avis que la promesse de paiement que devront signer, « sous pression », les parents à partir de demain est également illégale. À l'instar de Lysie Ribot, Steve Obeegadoo, demande à la ministre de l'Éducation de « renvoyer sa décision sur un plan humanitaire. »

Depuis que la mobilisation estudiantine a pris de l'ampleur, la fiabilité du mécanisme pour recueillir le taux de présence des élèves au collège est remise en question. D'aucuns parlent de manipulation de données après des arrangements entre différentes parties ou encore sur une base humanitaire envers des candidats issus de milieu modeste, quand ce ne sont pas des collégiens eux-mêmes qui, pour échapper à la décision des autorités, ont essayé vainement de convaincre les responsables de leur établissement de faire preuve de flexibilité à leur égard.

Manipulation du taux de présence

Mais au Mauritius Examinations Syndicate, sa directrice, Brenda Thanacoody-Soborun, dit faire confiance aux responsables des établissements. « Les recteurs ont le devoir de ne pas falsifier les chiffres qu'ils nous donneront sur le taux de présence et d'absence de chaque élève », soutient-elle. Et d'ajouter que donner des chiffres erronés est un acte condamnable. Par ailleurs, pour les parents qui refuseront de payer les frais d'examens, le MES, explique Brenda Thanacoody-Soborun, n'étant pas une instance régulatrice, ne peut pas refuser l'accès à la salle d'examens aux élèves et renvoie la balle dans le camp du ministère.

Après ces derniers jours mouvementés, rien ne dit que les collégiens qui se sont mobilisés ne poursuivront pas leurs actions cette semaine, d'autant que des messages pour encourager des manifestations continuent à circuler. Les collégiens qui, d'ailleurs, n'ont pas été confrontés à la réticence des responsables de leurs établissements, pourraient cette fois contester la signature de la promesse de paiement par leurs parents.

Pour sa part, le ministère de l'Éducation se dédouane de la situation qui a régné dans plusieurs collèges à travers le pays vendredi matin. Renvoyant les parents à la circulaire de mai 2015 suivant la décision du Conseil des ministres mentionnant que le taux de présence sera comptabilisé jusqu'à la période où l'élève reçoit son calendrier d'examens, le ministère refuse d'être à l'origine du cafouillage qui s'est produit par la suite. « Nous avons continué notre monitoring et nous avons émis une autre circulaire adressée uniquement aux responsables d'écoles où nous avons demandé de faire un relevé sur la présence et l'absence des élèves jusqu'au 15 juillet », avance-t-on au ministère de l'Éducation.

Or, selon ce dernier, il n'a jamais été question que les élèves devaient avoir un taux de présence de 90% au 15 juillet. « Nous n'avons jamais changé de date comme le font entendre les élèves. Les parents étaient déjà au courant que le taux de présence de l'élève sera comptabilisé jusqu'à ce qu'il reçoive son calendrier d'examens », explique-t-on. Notre source déplore qu'un communiqué adressé uniquement aux responsables d'écoles ait pu engendrer une telle confusion.

PSSA (AMENDMENT) ACT : Le secondaire privé prêt à donner un "choc" au ministère

"Donner un choc à la ministre de l'Éducation", Leela Devi Dookun Luchoomun. C'est ce qu'envisage la plateforme en gestation après l'amendement de la PSSA (Amendment) Act. Cette plateforme, une initiative de la Union of Private Secondary Education Employees (UPSEE) et à laquelle a adhéré la Secondary and Preparatory School Teachers and other Staff Union (SPSTSU), est soutenue par d'anciens ministres de l'Éducation ainsi que des managers de collèges privés.

Présents lors de la réunion des délégués de l'UPSEE hier matin à Rose-Hill, les adhérents ont condamné de manière unanime l'amendement de la PSSA Act qui a valu l'exclusion du secondaire privé au conseil d'administration de la Private Secondary School Authority. En présence des ex-ministres de l'Éducation Dharam Gokhool, Kadress Pillay et Steve Obeegadoo, l'ancien ministre sous le gouvernement MMM-MSM devait rappeler l'importance du partenariat secteur privé-public dans le système éducatif. C'est sur ce partenariat que repose le succès de l'éducation à Maurice, devait souligner Steve Obeegadoo.

Aucun de ses anciens collègues, a-t-il, relevé, même en étant adversaires, n'a jamais remis ce partenariat en question. Et ce, même sous la pression. Désormais, le board de la PSSA, a-t-il dit, a tout le pouvoir administratif pour sanctionner les collèges privés.

Lysie Ribot s'est quant à elle dit surpris que la ministre de l'Éducation a affirmé que le Bureau de l'Éducation Catholique et la fédération des managers ont participé à des réunions consultatives dans le sillage de l'amendement de la loi, alors que ceux-ci ont démenti Leela Devi Dookun Luchoomun. Pour leur part, Kadress Pillay et Dharam Ghokool se sont interrogés sur la philosophie, inexistante selon eux, du 9-Year Basic Continuous Education et relevé des lacunes du projet.

Si l'UPSEE a réitéré son intention de se saisir de l'Independent Commisison against Corruption pour conflit d'intérêt entre la ministre de l'Éducation et la direction de la PSSA, le syndicat a annoncé une série de manifestations à partir de vendredi prochain devant la MITD House avant la grande marche pacifique à Rose-Hill le 24 septembre. De son côté, la fédération des managers compte demander une judicial review de la PSSA (Amendment) Act pour que le secondaire privé puisse être représenté au board de cette autorité.